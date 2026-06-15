Tödlicher Unfall bei Unnau
Ermittlungsverfahren gegen 54-jährigen Mann eingeleitet
Bei einem schweren Unfall auf der L293 zwischen Unnau und Zinhain war am 8. Juni eine 52-jährige Frau ums Leben gekommen.
Bei einem schweren Unfall auf der L293 zwischen Unnau und Zinhain war am 8. Juni eine 52-jährige Frau ums Leben gekommen.
Röder-Moldenhauer

Wer ist dafür verantwortlich, dass eine 52-jährige Frau vor einigen Tagen bei Unnau tödlich verunglückt ist? Die Antwort auf diese Frage soll jetzt ein Ermittlungsverfahren liefern.

Lesezeit 1 Minute
Nach dem tödlichen Verkehrsunfall am 8. Juni auf der L293 zwischen Unnau und Zinhain, bei dem eine 52-jährige Frau aus Unnau ums Leben gekommen war, beginnt nun die juristische Aufarbeitung. Wie die Staatsanwaltschaft in Koblenz auf Anfrage unserer Zeitung mitteilt, wurde zwischenzeitlich ein Ermittlungsverfahren gegen einen 54-jährigen Beschuldigten aus dem Westerwaldkreis wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung eingeleitet.

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