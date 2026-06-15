Tödlicher Unfall bei Unnau Ermittlungsverfahren gegen 54-jährigen Mann eingeleitet Nadja Hoffmann-Heidrich 15.06.2026, 15:30 Uhr

i Bei einem schweren Unfall auf der L293 zwischen Unnau und Zinhain war am 8. Juni eine 52-jährige Frau ums Leben gekommen. Röder-Moldenhauer

Wer ist dafür verantwortlich, dass eine 52-jährige Frau vor einigen Tagen bei Unnau tödlich verunglückt ist? Die Antwort auf diese Frage soll jetzt ein Ermittlungsverfahren liefern.

Nach dem tödlichen Verkehrsunfall am 8. Juni auf der L293 zwischen Unnau und Zinhain, bei dem eine 52-jährige Frau aus Unnau ums Leben gekommen war, beginnt nun die juristische Aufarbeitung. Wie die Staatsanwaltschaft in Koblenz auf Anfrage unserer Zeitung mitteilt, wurde zwischenzeitlich ein Ermittlungsverfahren gegen einen 54-jährigen Beschuldigten aus dem Westerwaldkreis wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung eingeleitet.







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