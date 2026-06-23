Neues zu Landshuber Weihern Ermittlungen zum Brand der Anglerhütte dauern noch an Camilla Härtewig 23.06.2026, 13:00 Uhr

i Die idyllisch am dritten der Landshuber Weiher gelegene Anglerhütte wurde Anfang der 1960er-Jahre errichtet. Vor einigen Jahren hat das Forstamt Neuhäusel das Gebäude gekauft. Nun ist es abgebrannt. Camilla Härtewig

Die Brandursache der Anglerhütte an den Landshuber Weihern bleibt vorerst ungeklärt. Gleichzeitig gibt es Neues zur Entstehungsgeschichte des Gebäudes. Zudem gibt es Pläne für weitere Maßnahmen in dem beliebten Naherholungsgebiet.

Die Anglerhütte an den Landshuber Weihern im Wald zwischen Ransbach-Baumbach und Höhr-Grenzhausen ist vor einigen Tagen durch ein Feuer schwer beschädigt worden. Das Forstamt Neuhäusel lässt derzeit prüfen, ob eine Reparatur möglich ist. Wenn nicht, soll sie abgerissen und neu aufgebaut werden.







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