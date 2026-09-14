Kollision bei Ailertchen
Ermittlungen zu schwerem Unfall auf der B255 dauern an
Die Feuerwehr war nach dem Unfall auf der B255 bei Ailertchen mit zahlreichen Kräften vor Ort im Einsatz. Unter anderem mussten
Die Feuerwehr war nach dem Unfall auf der B255 bei Ailertchen mit zahlreichen Kräften vor Ort im Einsatz. Unter anderem mussten ausgetretene Betriebsstoffe aufgefangen und gebunden werden.
Patrick Schäfer/FF VG Westerburg

Wie kam es am Donnerstagmorgen, 10. September, zu dem Unfall auf der B255 bei Ailertchen, bei dem ein 53-jähriger Autofahrer schwer verletzt wurde? Diese Frage beschäftigt weiterhin die Polizei Westerburg.

Lesezeit 1 Minute
Nach einem schweren Unfall am Donnerstagmorgen, 10. September, auf der B255 bei Ailertchen dauern die Ermittlungen der Polizei zur Unfallursache weiter an. Das hat die Polizeiinspektion Westerburg auf Anfrage unserer Zeitung mitgeteilt.Bei dem Unfall war ein 53-jähriger Mann – in Richtung Höhn fahrend – aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Pkw nach links auf die Gegenspur geraten und dort frontal mit einem entgegenkommenden Lkw kollidiert.
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