Freizeitspaß im Westerwald Erlebnis, Erholung und Erkenntnis im Abenteuerwald Wied Markus Kratzer 03.10.2026, 20:30 Uhr

i Der Abenteuerwald in Wied soll Kindern das Thema Wald spielerisch näherbringen. Am Tag der Deutschen Einheit wurde er feierlich eröffnet. Markus Kratzer

Jetzt darf gespielt werden. Mit einer feierlichen Einweihung ist der Abenteuerwald in Wied seiner Bestimmung übergeben worden. Und es ist ein unterhaltsames wie nachhaltiges Angebot, das Besucher – ob groß oder klein – am Ortsrand erwartet.

Als das grüne Band durchschnitten war, gab es kein Halten mehr. Schnurstracks rannten mehrere Dutzend Kinder in Richtung Seilbahn, Klettertürme, Rutsche, Wippe oder Schaukel und nahmen die Spielgeräte in „Besitz“. Mit der Eröffnung des Abenteuerwaldes oberhalb des Sportplatzes ist Wied um eine Freizeitattraktion reicher.







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