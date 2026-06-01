Aus dem Nähkästchen geplaudert
Erinnerungen an die Hachenburger Bahnhofsgaststätte
Eine alte Getränkekarte der damaligen Hachenburger Gaststätte verblüffte die Zuhörer.
Eine alte Getränkekarte der damaligen Hachenburger Gaststätte verblüffte die Zuhörer.
Gaby Wertebach

Lokalgeschichte ist oft mit Details und Personen verbunden. Darüber lohnt es sich zu reden. Gerne darf auch mal aus dem Nähkästchen geplaudert werden. Wie jetzt in Hachenburg.

Lesezeit 3 Minuten
Die Geschichte des Hachenburger Bahnhofs ist eng mit einem früheren Original der Löwenstadt verknüpft. Davon überzeugten sich die Zuhörer der jüngsten Nähkästchen-Plauderei der Hachenburger Geschichtswerkstatt.Das Thema „Bahnhof und Gaststätte in Hachenburg“ führte die interessierten Gäste im Showroom der Firma Wünsche in Hachenburg zusammen.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungZeitgeschichte

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