Lokalgeschichte ist oft mit Details und Personen verbunden. Darüber lohnt es sich zu reden. Gerne darf auch mal aus dem Nähkästchen geplaudert werden. Wie jetzt in Hachenburg.
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Die Geschichte des Hachenburger Bahnhofs ist eng mit einem früheren Original der Löwenstadt verknüpft. Davon überzeugten sich die Zuhörer der jüngsten Nähkästchen-Plauderei der Hachenburger Geschichtswerkstatt.Das Thema „Bahnhof und Gaststätte in Hachenburg“ führte die interessierten Gäste im Showroom der Firma Wünsche in Hachenburg zusammen.