Eine Straße in Westerburg erinnert an Paul Schulze-Rössler (1867-1947). Jetzt ist der vierte Band der Schriften des Stadtarchivs Westerburgs erschienen, der diese Persönlichkeit vorstellt. Autor ist Dieter Kaiser, der den engagierten Förderer der Landwirtschaft des Westerwaldes persönlich kannte. An der Veröffentlichung wirkte auch Stadtarchivar Rüdiger Klees mit. Anregungen kamen unter anderem von Antonius Kunz und Moritz Jungbluth, Unterstützung leistete auch Burkhard Peschke.

Jetzt wurde das Heft an einem besonderen Ort vorgestellt: Im sogenannten „wandernden Haus“ von Westerburg. Und das aus gutem Grund: Das Haus in der Adolfstraße 45 ist nicht nur das Wohnhaus von Dieter Kaiser, sondern hat eine ganz besondere Geschichte, die mit Paul Schulze-Rössler verbunden ist. Darauf wies der Autor bei der Vorstellung des Heftes ebenso hin, wie er allen Mitwirkenden dankte, insbesondere dem Stadtarchivar Rüdiger Klees, ohne den die Schrift nicht hätte entstehen können. Klees erklärte, dass er durch die Beschäftigung mit Schulze-Rössler sehr viel über die Landwirtschaft gelernt habe. Dass dieser Mann nach Westerburg kam „und hier etwas bewegen wollte, ist ihm hoch anzurechnen“, zollte er Schulze-Rössler seinen Respekt.

i Die Präsentation des neuen Bandes über Paul Schulze-Roessler fand an einem besonderen Ort statt. Röder-Moldenhauer

Die Geschichte Westerburgs sei so vielfältig, dass er froh sei, dass sie durch den Stadtarchivar so kompetent bewahrt werde, betonte Stadtbürgermeister Janick Pape. Er freue sich, dass mit dem neuen Heft eine Persönlichkeit im Mittelpunkt stehe, welche den modernen, nachhaltigen Reformansatz der Hilfe zur Selbsthilfe vertreten habe. „Der Autor erinnert an die Errungenschaften eines Mannes, der durch seine unermüdliche Arbeit Fortschritt, sozialen Aufstieg und die Verbesserung der Lebensverhältnisse im ländlichen Raum ermöglichte“, würdigte Pape.

Angesichts anhaltender Veränderungen in Natur und Umwelt sei der vorliegende Band über den Kreis-Landwirtschaftsinspektor Paul Schulze-Roessler nicht nur ein Gesellschaftsporträt aus der zweiten Hälfte des 19. und der ersten des 20. Jahrhunderts, sondern auch von bemerkenswerter Aktualität für unsere heutige Zeit. „Sein Einsatz für eine zukunftsorientierte Landwirtschaft, die sich neueste wissenschaftliche Erkenntnisse zu eigen macht, sowie für eine regionale Identität und gesellschaftlichen Zusammenhalt sind auch in der Gegenwart beispielgebend“, schreibt Pape in seinem Vorwort. Er ist überzeugt, dass die Konzepte zur Bodenverbesserung, zur Förderung lokaler Viehrassen und zur Etablierung praxisnaher Bildungseinrichtungen auch heute noch als Vorbild für agrargeprägte Gesellschaften und ländliche Räume dienen können.

i Dieter Kaiser erzählte von seinen persönlichen Begegnungen mit Paul Schulze-Roessler und welche Bewandtnis es mit dem "wandernden Haus" hat. Röder-Moldenhauer

Doch nicht nur in der Landwirtschaft im Agrarwesen engagierte sich Schulze-Roessler. „Für ihn war es selbstverständlich, sich auch auf kommunaler Ebene zum Wohle seiner Westerwälder Mitbürger einzusetzen. Er war Stadtratsmitglied, Stadtverordnetenvorsteher und aktives Mitglied in vielen Vereinen“, heißt es in dem Band. Nach dem Besuch des Gymnasiums, so erfährt der Leser weiter, erlernte Schulze-Roessler die praktische Landwirtschaft auf einer Staatsdomäne in der Nähe von Hanau und begann anschließend sein Studium an den landwirtschaftlichen Hochschulen zu Berlin und Halle. Schon 1888 entwickelte der 21-Jährige eine neue Düngerstreumaschine, die er sich patentieren ließ.

Voller Tatendrang und gut ausgebildet sei Paul Schulze-Roessler Anfang des Jahres 1892 Landwirtschaftsinspektor für den Kreis Westerburg geworden. „Er kam auf den Westerwald, um zu bleiben“, stellt Dieter Kaiser fest, der den Lebens- und Wirkungsspuren des Kreis-Landwirtschaftsinspektors folgt. Er lebte in der sogenannten „Schwedischen Villa“ in der Adolfstraße 43.

i Dieter Kaiser hat viele Fotos zur Geschichte Westerburgs gesammelt. Röder-Moldenhauer

In diesem Haus lebte Schulze-Roessler bis zu seinem Tod und wurde von dort von seiner Haushälterin Auguste Wengenroth umsorgt, die eine Tante von Dieter Kaisers Mutter war. Umgeben war das Haus von einem blühenden Garten, zudem gab es einige Tiere. Und Schulze-Roessler legte in Westerburg Fischbehälter an, er organisierte die Fischzucht und den Versand von einheimischen Fischen. Er setzte sich für die landwirtschaftlichen Winterschulen ein, veröffentlichte 1894 seine Broschüre „Die landwirtschaftliche Buchführung für den Kleinbauern“, gab praktische Tipps und empfahl auch die Verwendung moderner Geräte. Außerdem war er als landwirtschaftlicher Wanderlehrer tätig.

Ein Kapitel widmet der Autor der Verbesserung der Lebensverhältnisse der Westerwälder Bauern und schildert, welche Anregungen der Landwirtschaftsinspektor dazu gab – beispielsweise zur Optimierung der Viehweiden, des Getreideanbaus und des Ackerbodens. Und er bemühte sich um praktische Hilfen für die Bauern. Zudem förderte er in seiner Eigenschaft als Tierzuchtinspektor auch die Westerwälder Rindviehrasse an. Dazu bemerkt der Autor: „Die Erhaltung dieser Rasse ist sein Hauptwerk und großes Verdienst.“

i Band 4 der Schriften des Stadtarchivs Westerburg ist dem engagierten Förderer der Landwirtschaft des Westerwaldes, Paul Schulze-Roessler, gewidmet. Röder-Moldenhauer

In dem Kapitel „Ruhestand, Alter und Tod“ sind weitere vielfältige Aktivitäten des hochgeachteten Mannes aufgelistet, der Dieter Kaiser als ein Mann in Erinnerung geblieben ist, der freundlich zu Kindern und immer „korrekt gekleidet“ gewesen sei, allerdings dann am Ende seines Lebens einsam verstarb. Er habe den „Herrn Rath“ schon als Kind besucht und sei so wohl einer der wenigen Menschen, die ihn noch persönlich kannten. Und er freue sich außerordentlich, dass die Präsentation in seinem Haus stattfinden könne: dem Haus, das einst Schulze-Roessler gehörte und welches er 1914 von seinem einstigen Standort in Seck nach Westerburg transportieren ließ. Welches Spektakel dieses Ereignis in der damaligen Zeit war, machte ein Bericht im Kreisblatt des Westerwaldkreises vom 3. April 1914 deutlich, den Kaiser vorlas. Im Laufe der Jahre wurde an dem Holzhaus, welches Schulze-Roessler der Tante der Mutter von Dieter Kaiser vererbte, mehrfach angebaut, sodass von dort ursprünglichen Form wenig zu erkennen geblieben ist.

Zwei Gemälde für die Stadt

Als Dank für die Veröffentlichungsmöglichkeit überreichte Dieter Kaiser aus seinem Privatbesitz zwei Gemälde an Stadtbürgermeister Jannik Pape mit der Bitte, diese gut zu platzieren. Zum einen ist das ein Bild von Ernst Schuster, der das Gasthaus zum Adler malte. Das andere zeigt die Westerburger Wilhelmstraße, bekannt als „Quetschegass“. Leider sei der Künstler unbekannt. Kaiser erklärte, dass die Westerburger Geschichtswerkstatt dabei sei, eine Ausstellung von Künstlern vorzubereiten, die Westerburger Motive malten. „Da könnte man ganz schön was draus machen“, wandte er sich an den Stadtchef mit der Bitte, dafür einen Raum zu finden. bau