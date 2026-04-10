Frauen und Männer gemeinsam
Erica Wüst leitet Kirmesgesellschaft Westerburg
Der neue Vorstand der KG Westerburg mit Erica Wüst (5. von links) an der Spitze.
Der neue Vorstand der KG Westerburg mit Erica Wüst (5. von links) an der Spitze.
Kirmesgesellschaft Westerburg

Während in Hachenburg die Frauen darum kämpfen, gleichberechtigt Mitglieder in dem Traditionsverein werden zu können, ist das in der Nachbarstadt längst Usus. Jetzt steht dort eine 53-Jährige an der Spitze. 

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Während Frauen in Hachenburg alles daransetzen, die Herren in der Kirmesgesellschaft (KG) davon zu überzeugen, auch Frauen aufzunehmen, wurde bei der KG Westerburg Anfang des Jahres die erste Frau an die Spitze gewählt. Erica Wüst leitet seit der letzten Jahreshauptversammlung die Geschicke der Kirmesgesellschaft Westerburg.

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