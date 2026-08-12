Tauschbörse lockt die Besucher Erfolgreicher Dorfflohmarkt in Enspel zieht Sammler an Mariam Nasiripour 12.08.2026, 00:00 Uhr

i Dagmar Schäfer mit ihren beiden wertvollsten Stücken, ein Kinder-Tee-Service aus dem Jahr 1968 und der Schreibmaschine von 1975. Mariam Nasiripour

In Enspel verwandelten sich Straßen und Höfe in eine Schatzsuche: Stände mit Spielzeug, Werkzeug und Raritäten zogen Sammler an. Imbisswagen und historische Lkw sorgten für Stimmung bei Jung und Alt.

Der zweite Dorfflohmarkt in Enspel am vergangenen Sonntag war ein großer Erfolg für das kleine Dorf mit 280 Einwohnern. Laut Ortsbürgermeister Dieter Wisser verteilten sich 25 Flohmarktstände über den gesamten Ort, mehr als im vergangenen Jahr. An der Stöffel-Halle gab es für die Besucher einen Imbisswagen für den kleinen oder großen Hunger zwischendurch.







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