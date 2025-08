Sportlich, fröhlich und für einen guten Zweck: Diese Veranstaltung ist besonders und kommt gut an. Das Geld geht an die Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienste

Der Hachenburger Biermarathon ist ein Landschaftslauf mit Spaßfaktor. Wie die Veranstalter berichten, wurde die sechste Auflage ein schöner Erfolg für sportlich ambitionierte Läufer, Gelegenheits- und Erstläufer sowie Menschen, die gerne in geselliger Runde in der Natur sind und sich bewegen wollen. „ Erst nach dem Zielschluss fielen die ersten Tropfen, und so war es eine ideale Lauftemperatur“, freuen sich die Organisatoren.

Angereist war beispielsweise der „VFL Waldbreitbach“ mit acht Teilnehmern. Ebenso „Inges Enkel“, die den 80. Geburtstag ihrer Oma so zu feiern begannen. Beide Mannschaften erhielten als Sonderpreis ein 5-Liter-Fass Bier. Vier Teilnehmer kamen bereits am Vortag mit dem Fahrrad aus Wiesbaden und zelteten auf der Wiese des Veranstalters. Andre Grimm begleitete als „BagPiperMacWood“ beim Start und auf dem letzten Anstieg mit motivierenden Dudelsackklängen. Pünktlich um 11 Uhr 125 Läuferinnen und Läufer im Marienstätter Weg auf die Zehn-Kilometer-Strecke mit fünf Verpflegungsstationen. Überall standen dort die Helfer mit Bier (mit/ohne Alkohol) und Wasser bereit. In Marienstatt waren es die Hachenburger Frischlinge, die im Sekundentakt aus dem Hopfomat Bier ausschenkten.

Bereits nach 37:54 Minuten min kam Thierry van Riesen (LG Rhein-Wied) zurück ins Ziel. Zweiter wurde Martin Ermert (Daadener TV) in 41:40 Minuten, gefolgt von Erhan Sigircio (Die MANNschaft e.V.) in 41:52 Minuten. Bei den Damen siegte Hang An (Monsterbabies China) in 45:56 Minuten vor Julia Seiler (PSV Brühl Triathlon Team) in 54:07 und Hannah Schmitz in 54:11 Minuten. Im Ziel gab es für die Gesamtsieger Preise und Medaillen sowie Urkunden und Präsente für die Altersklassensieger. Erfreulicherweise und das ist den Veranstaltern, Sabine Schneider und Reinhold Krämer, besonders wichtig, können an die Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienste in Hachenburg 950 Euro gespendet werden.

Alle Ergebnisse und Urkunden sind unter https://my.raceresult.com / zu finden.