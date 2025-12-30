Deutsche Meisterschaften Erfolgreiche Sportlerinnen aus der VG Montabaur geehrt Thorsten Ferdinand 30.12.2025, 11:00 Uhr

i Die Jugendtanzgruppe „Dance Infinity“ des TSV Welschneudorf mit Bürgermeister Ulrich Richter-Hopprich. Thorsten Ferdinand

Gleich mehrere Tanzgruppen aus der VG Montabaur haben im Jahr 2025 Deutsche Meistertitel gewonnen. Ihnen gratulierte Bürgermeister Ulrich Richter-Hopprich nun bei einer Sportlerehrung – und auch eine Mitarbeiterin der VG war unter den Geehrten.

Die Ehrung der erfolgreichsten Sportlerinnen und Sportler aus der Verbandsgemeinde Montabaur ist eine schöne Tradition zum Jahresende. Auch dieses Mal konnte Bürgermeister Ulrich Richter-Hopprich wieder Gruppen und eine Einzelsportlerin auszeichnen, die Außergewöhnliches geleistet haben.







Artikel teilen

Artikel teilen