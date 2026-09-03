In vielen verschiedenen Sportarten können Bad Marienberger Athleten tolle Erfolge vorweisen. Dafür gab’s jetzt eine Auszeichnung der Stadt. Auch ehrenamtlich Aktive, die sich in den Dienst der Allgemeinheit stellen, wurden geehrt.
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Die Stadt Bad Marienberg nutze den Familientag als Teil des Marmer Eventwochenendes, um erfolgreiche Sportler und verdiente Ehrenamtler öffentlich auf der Bühne des Marktplatzes auszuzeichnen. Zum männlichen Sportler des Jahres bei den Kindern und Jugendlichen wurde dabei der erst sechsjährige Charly Groth vom Ski-Club Bad Marienberg/Unnau für herausragende Ergebnisse im alpinen Skisport (2.