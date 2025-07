Es vergeht kein Jahr in dem die Verbandsgemeinde Wallmerod es nicht versäumt, verdiente Sportlerinnen und Sportler zu ehren, die durch ihren Erfolg nicht nur ihren eigenen Namen oder den ihres Vereins weitergetragen haben – sondern auch Werbung für die Westerwälder Heimatregion machen.

In diesem Jahr war der Tennisclub Dreikirchen mit der Durchführung der Sportlerehrungen beauftragt. Und das Team verstand es, auf der schmucken Tennisanlage diesem Ereignis den würdigen Rahmen zu geben. Bei der Sportlerehrung in Wallmerod geht es in dem meisten Fällen immer eng zu, haben sich doch fast immer Fußballmannschaften mit Aufstieg oder Pokalerfolg hervorgetan. Entsprechend waren oft mehrere Mannschaften zumeist in großer Stärke anwesend.

Fußball, Tennis und mehr

Gewürdigt wurden diesmal die Erfolge von 2024. Nur eine Fußballmannschaft hatte sich hervorgetan, „ansonsten haben wir eine interessante Konstellation von klassischen Disziplinen und auch Exoten“, sagte Bürgermeister Klaus Lütkefedder. Er begann seine Laudatio mit den Fußballern. Hier gingen Pokal und Medaille an die SG Meudt-Berod für ihre Meisterschaft in der Kreisliga C und dem Sieg beim Kreispokal. Weiter ging es mit Tennis und der Spvgg. Steinefrenz/Weroth. Die Mannschaft Jungen U18 schaffte den Aufstieg in die A-Klasse. Beim Tischtennis wurde mit Felix Klersy ein Junge aufgerufen, der für den TTC Wirges spielt, aber aus Ettinghausen kommt. Er verdiente sich die Auszeichnung durch unzählige Platzierungen bei Meisterschaften und als Kadermitglied des Tischtennis-Verbandes Rheinhessen/Rheinland. Leichtathletin Shana Lou Denzin kommt aus Dreikirchen, startet aber für den TV Elz. Ihre Erfolge erzielte sie im Hammerwurf, Kugelstoßen, Speerwurf, Steinstoßen, Gewichtewerfen – und wurde unter anderem mit dem Titel der Hessenmeisterin belohnt.

Wie in jedem Jahr gehörte eine große Abordnung des Schützenvereins Tell Hundsangen zu den Geehrten. In den Kategorien Einzel und in der Mannschaft, in den unterschiedlichsten Disziplinen mit Pistole, Revolver, Zentralfeuerpistole, Standardpistole und dem Kleinkalibergewehr waren die Schützen bei verschiedenen Meisterschaften erfolgreich. Der größte Erfolg war der Titel des Deutschen Meisters mit der Mannschaft 50-Meter Kleinkaliber Auflage mit Markus Theis, Bernd Weidenfeller und Martin Beinstein. Letzterer wurde zudem in der gleichen Disziplin Deutscher Vizemeister im Einzel.

Zum Erfolg getanzt

Erfolgreich auf Hessenmeisterschaften war Anna Wunderlich aus Meudt im Ringen. Sie startet für den ASV Boden und belegte bei den Hessenmeisterschaften Rang zwei und siegte bei den internationalen Ladies Open in Ladenburg (in der Klasse 62 Kilogramm). Ebenfalls im Ringen, aber in der Klasse bis 87 Kilogramm war Tim Kisner erfolgreich. Er holte den zweiten Platz bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften und Rang acht bei den Deutschen Meisterschaften im griechisch-römischen Stil.

Den Meistertitel bei den Landesmeisterschaften der lateinamerikanischen Tänze holten Maurice Gräf und Anna Fries von der Tanzschule Schöffl in Montabaur. Die beiden, die eigentlich Standardtänze bevorzugen, trainieren zweimal wöchentlich in Montabaur. Auch hier war das Paar erfolgreich und wurde in Eisenberg bei den Landesmeisterschaften Vize-Meister.

i Die Gelegenheit sich mit dem Deutschen Meister im Armdrücken Jan-Niklas Huttarsch (rechts) zu messen, nutzte Bürgermesiter Klaus Lütkefedder, wenn auch ohne Erfolg. Klaus-Dieter Häring

Als exotische Sportart kann ohne Zweifel das Arm-Wrestling bezeichnet werden. Hier war Jan-Niklas Huttarsch aus Berod bei den Deutschen Meisterschaften erfolgreich. Er holte in der Klasse bis 80 Kilogramm den Titel. Ursprünglich sei er über das Internet und den Kraftsport zum „Armdrücken“ gekommen, berichtete der Newcomer. Auch er muss zweimal pro Woche trainieren – „im speziellen die Unterarme“. Anschließend nutzten die Anwesenden noch die Gelegenheit zu einem Imbiss und Austausch.