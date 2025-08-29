Schon der kleinste Windhauch hat Einfluss auf den Sport von Sebastian Paul und Oliver Schneider aus Hattert. Denn die beiden sind erfolgreiche Hochpräzisions-Sportschützen, die den Wind gut „lesen“ können.

Diese Reise in die nördlichste Großstadt der Europäischen Union hat sich für Sebastian Paul gelohnt: Bei der Europameisterschaft und dem parallelen Weltcup im Benchrestschießen in Ruutigangas in der Nähe von Oulu in Finnland, circa 200 Kilometer vom Polarkreis entfernt, hat der Vorsitzende des Schützenvereins 1970 Hattert vier Medaillen gewonnen. Sein Sportkollege Oliver Schneider, Pauls Stellvertreter im Vorstand des Schützenvereins, hatte auf der Heimreise drei Medaillen im Gepäck.

Beim Benchrestschießen (d er Begriff leitet sich vom englischen „bench“/Tisch und „rest“/Auflage ab) handelt es sich um eine Disziplin im Hochpräzisionsschießen. Aus einer Entfernung von 50 Metern zielen die Athleten im Sitzen auf Scheiben, die eine millimetergenaue Exaktheit erfordern. Das Gewehr liegt dabei vorne und hinten auf. Das Schießen wird im Freien ausgetragen, größte Herausforderung dabei ist der Wind, den die Sportler mithilfe von selbst aufgestellten Windfahnen berechnen und bewerten müssen. Das Ziel wird mit einem Fernrohr mit 48-facher Vergrößerung angepeilt.

i Drei Team-Medaillen und eine Medaille im Einzel konnte Sebastian Paul bei dem Turnier in Finnland gewinnen. Sebastian Paul

Die beiden Schützen aus Hattert haben sich der Disziplin seit Jahren verschrieben und gehören als Vorsitzender (Paul) beziehungsweise Schatzmeister (Schneider) auch dem Vorstand des Deutschen Benchrest Verbandes an, der wiederum als besonderes Mitglied im Deutschen Schützenbund geführt wird. Zusammen mit Andreas Marth aus Nidda (Wetteraukreis) bildeten die Westerwälder bei der Europameisterschaft und dem zeitgleich ausgetragenen Weltcup eines von drei deutschen Nationalteams. Die Qualifizierung zu solchen Wettkämpfen erfolgt zunächst über sieben nationale Turniere pro Jahr. Die Sportler, so betonen Paul und Schneider, verstehen sich unter einander wie eine große Familie. „Da hilft einer dem anderen“, sagen sie.

Den Wettbewerben geht eine minutiöse und aufwendige Vorbereitung voraus. Nicht nur die Gewehre werden gründlich und individuell ausgewählt, sondern auch die Munition. Dazu suchen Paul und Schneider regelmäßig den Munitionshersteller ihrer Wahl auf, um durch intensive Tests unter Laborbedingungen die für sie passenden Produkte zu finden. Nichts wird dem Zufall überlassen. Dabei treffen sie auch immer mal wieder auf Stars der Biathlon-Szene, die mit Munition desselben Herstellers schießen. Auch die Biathleten sind bei ihren Wettkämpfen dem Wind ausgesetzt.

i Das Foto zeigt die deutsche Mannschaft, bestehend aus Sebastian Paul, Oliver Schneider und Andreas Marth, bei einer der Siegerehrungen in Finnland. In der hier gezeigten Disziplin mussten sie sich nur den Teams aus Portugal und Frankreich geschlagen geben. Sebastian Paul

Vor Wettbewerben trainieren die beiden Westerwälder Schützen täglich, ansonsten wöchentlich. Motiviert durch die Erfolge in Finnland kündigen sie im Gespräch mit unserer Zeitung an, künftig noch intensiver als Dreierteam üben zu wollen. „Das Feuer brennt nun noch mehr“, sprudelt es aus ihnen heraus. Dabei sind sie schon jetzt fast jedes Wochenende unterwegs, ihr Sport ist demnach nicht nur kosten-, sondern auch zeitintensiv und verlangt den Familien der Schützen viel Toleranz und Verständnis ab.

Bei Wettkämpfen gilt im Team eine klare Aufgabenverteilung. „Wir sind dann stark fokussiert, die vorbereitenden Arbeiten, etwa das Stecken der Windfahnen, läuft wie ein Ritual ab“, sagen Paul und Schneider. „Danach hören wir nur noch auf das Rauschen des Windes und werten die tanzenden Fahnen aus.“ Um überhaupt mit Waffen und Munition zu Turnieren im Ausland reisen zu können, müssen sie vorher Sondergepäck anmelden, was von der Bundespolizei kontrolliert wird. Zudem sind sie im Besitz eines internationalen Feuerwaffenpasses. Das Gepäck ist so umfangreich, dass maximal zwei Personen gleichzeitig in einem Kombi fahren können.

i Die Europameisterschaft mit Weltcup fand in diesem Jahr in Ruutigangas in Finnland, 200 Kilometer vom Polarkreis entfernt, statt. Sebastian Paul

Sämtliche Anstrengungen vor dem Turnier seien bei den Siegerehrungen in Finnland von ihnen abgefallen. „Da kamen schon tiefe Emotionen auf“, gesteht Paul, der bei der Veranstaltung mit Schneider und Marth die Team-Silbermedaille im Weltcup (Disziplin Heavy Rifle) und die Team-Silbermedaille bei der Europameisterschaft (Heavy Rifle), Mannschafts-Bronze im Weltcup (Light Rifle) sowie Einzel-Bronze Europa (Heavy Rifle) gewinnen konnte und noch einen guten 4. Platz im Einzel Weltcup (Heavy Rifle) belegt hat.

i Wenn Benchrestschützen zu Turnieren unterwegs sind, reisen sie stets mit umfangreichem Gepäck. Sebastian Paul

Deutsche Meisterschaft findet in Hattert statt

Von Freitag bis Sonntag, 5. bis 7. September, finden im Schützenhaus in Hattert der BR50 Basaltcup und die Deutsche Meisterschaft 2025 im Benchrestschießen statt. Die Deutsche Meisterschaft wird jährlich an einem anderen Ort ausgetragen. Wer mehr über den Schützenverein 1970 Hattert erfahren möchte, kann sich im Internet unter www.schuetzenverein-hattert.de informieren. Weitere Infos speziell zum Benchrestschießen findet man unter: www.benchrest-germany.de