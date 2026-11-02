Gruselspaß lockt Hunderte Erfolgreiche Halloween-Gruselburg in Rotenhain Mariam Nasiripour 02.11.2026, 13:12 Uhr

i Zeitweise bildeten sich vor der Gruselburg Warteschlangen. Grund: Durch den schubweisen Zugang zur Alten Burg blieb der höchstmögliche Gruselfaktor gewährleistet. Röder-Moldenhauer

Rotenhains Gruselburg lockte Hunderte Besucher an: Laternenumzug und kindgerechter Grusel trafen auf eine deutlich heftigere Erwachsenenversion. Der gastgebende Verein sorgte für Gänsehaut und überraschende Begegnungen im Dunkel.

Laute Schreie, die Geräusche einer Kettensäge und gruselige Gestalten, die plötzlich auftauchen: Die Gruselburg des Vereins Historica Rotenhain an Halloween war ein großer Erfolg. Fast 600 Besucher am Freitag und etwa 200 Erwachsene am Samstagabend kamen – das ist die Bilanz des Vereins.







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