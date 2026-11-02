Rotenhains Gruselburg lockte Hunderte Besucher an: Laternenumzug und kindgerechter Grusel trafen auf eine deutlich heftigere Erwachsenenversion. Der gastgebende Verein sorgte für Gänsehaut und überraschende Begegnungen im Dunkel.
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Laute Schreie, die Geräusche einer Kettensäge und gruselige Gestalten, die plötzlich auftauchen: Die Gruselburg des Vereins Historica Rotenhain an Halloween war ein großer Erfolg. Fast 600 Besucher am Freitag und etwa 200 Erwachsene am Samstagabend kamen – das ist die Bilanz des Vereins.