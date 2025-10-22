40 Personen wurden evakuiert
Erdrakete verursacht Gasaustritt in Ransbach-Baumbach 
Bei Glasfaserausbauarbeiten ist am Dienstagnachmittag im Bereich des Birkenwegs in Ransbach-Baumbach eine Gasleitung beschädigt worden. 40 Personen mussten evakuiert werden. 20 Häuser waren betroffen. Am Mittwoch liefen die Arbeiten ganz normal weiter.
Großeinsatz in Ransbach-Baumbach: Nach einem Gasaustritt mussten am Dienstagnachmittag 40 Menschen aus ihren Häusern evakuiert werden. Ursache war eine durch Glasfaserausbauarbeiten beschädigte Gasleitung. Zum Glück verlief der Vorfall glimpflich.

„Ich danke den Einsatzkräften. Sie haben schnell und professionell reagiert. Es ist alles ruhig abgelaufen.“ Bürgermeister Michael Merz ist froh und glücklich, dass der Gasaustritt in Ransbach-Baumbach am Dienstag glimpflich abgelaufen ist.Und das war passiert: Gegen 16.

