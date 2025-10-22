Großeinsatz in Ransbach-Baumbach: Nach einem Gasaustritt mussten am Dienstagnachmittag 40 Menschen aus ihren Häusern evakuiert werden. Ursache war eine durch Glasfaserausbauarbeiten beschädigte Gasleitung. Zum Glück verlief der Vorfall glimpflich.
Lesezeit 2 Minuten
„Ich danke den Einsatzkräften. Sie haben schnell und professionell reagiert. Es ist alles ruhig abgelaufen.“ Bürgermeister Michael Merz ist froh und glücklich, dass der Gasaustritt in Ransbach-Baumbach am Dienstag glimpflich abgelaufen ist.Und das war passiert: Gegen 16.