Haus Roßberg in Montabaur Erdgeschoss der alten Jugendherberge jetzt nutzbar 14.10.2025, 19:00 Uhr

i Die ehemalige Jugendherberge in Montabaur liegt am Rande des Gelbachtals. Thorsten Ferdinand

Seit einigen Monaten leben in der ehemaligen Montabaurer Jugendherberge Asylbewerber. Nun können Räume im Erdgeschoss auch von regionalen Gruppen und Vereinen gemietet werden – laut Stadtbürgermeisterin Melanie Leicher ein Beitrag zur Integration.

Vor einem Jahr hat die Stadt Montabaur die ehemalige Jugendherberge im Gelbachtal erworben. Nun stehen einige Räume im Erdgeschoss des Hauses Roßberg, wie angekündigt, auch Vereinen und Gruppen aus der Region zur Verfügung. In seiner jüngsten Sitzung hat der Stadtrat eine Benutzungsordnung für die Räume beschlossen, die demnächst in Kraft treten wird.







