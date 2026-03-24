Zwei Genossen äußern sich Enttäuschung über SPD-Abschneiden bei Wäller Basis groß Camilla Härtewig 24.03.2026, 17:30 Uhr

i Dieses Bild in Ransbach-Baumbach hat fast schon Symbolcharakter und kann den Titel "Baustelle SPD" tragen. Die Sozialdemokraten haben bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz 25,9 Prozent der Zweitstimmen erhalten, das sind 9,8 Prozentpunkte weniger als 2021. Camilla Härtewig

Uli Schmidt und Thomas Mockenhaupt schlagen Alarm: Nach der Wahl herrscht Katerstimmung bei der SPD im Westerwald. Woran ist das historische Minus wirklich festzumachen? Zwei Genossen liefern überraschend klare Antworten.

Die Enttäuschung ist groß bei der SPD im Westerwaldkreis. Unsere Zeitung sprach mit zwei langjährigen Genossen über das schlechte Wahlergebnis. Die Sozialdemokraten haben bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz 25,9 Prozent der Zweitstimmen erhalten, das sind 9,8 Prozentpunkte weniger als 2021.







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