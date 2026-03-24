Uli Schmidt und Thomas Mockenhaupt schlagen Alarm: Nach der Wahl herrscht Katerstimmung bei der SPD im Westerwald. Woran ist das historische Minus wirklich festzumachen? Zwei Genossen liefern überraschend klare Antworten.
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Die Enttäuschung ist groß bei der SPD im Westerwaldkreis. Unsere Zeitung sprach mit zwei langjährigen Genossen über das schlechte Wahlergebnis. Die Sozialdemokraten haben bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz 25,9 Prozent der Zweitstimmen erhalten, das sind 9,8 Prozentpunkte weniger als 2021.