Zwei Genossen äußern sich
Enttäuschung über SPD-Abschneiden bei Wäller Basis groß
Dieses Bild in Ransbach-Baumbach hat fast schon Symbolcharakter und kann den Titel "Baustelle SPD" tragen. Die Sozialdemokraten
Dieses Bild in Ransbach-Baumbach hat fast schon Symbolcharakter und kann den Titel "Baustelle SPD" tragen. Die Sozialdemokraten haben bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz 25,9 Prozent der Zweitstimmen erhalten, das sind 9,8 Prozentpunkte weniger als 2021.
Camilla Härtewig

Uli Schmidt und Thomas Mockenhaupt schlagen Alarm: Nach der Wahl herrscht Katerstimmung bei der SPD im Westerwald. Woran ist das historische Minus wirklich festzumachen? Zwei Genossen liefern überraschend klare Antworten.

Lesezeit 3 Minuten
Die Enttäuschung ist groß bei der SPD im Westerwaldkreis. Unsere Zeitung sprach mit zwei langjährigen Genossen über das schlechte Wahlergebnis. Die Sozialdemokraten haben bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz 25,9 Prozent der Zweitstimmen erhalten, das sind 9,8 Prozentpunkte weniger als 2021.

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