Das Landschaftsbild am Rand des Naubergs könnte sich stark verändern. Auf Mörlener Gemeindegebiet plant eine Firma den Bau dreier gigantischer Windräder. Der entsprechende Antrag liegt derzeit zur Prüfung bei der SGD Nord.

Werden in naher Zukunft drei gewaltige Windenergieanlagen (WEA) das Landschaftsbild am Rand des Naturschutzgebiets Nauberg zwischen Mörlen, Norken und Kirburg prägen – mit einer Gesamthöhe von 266,5 Metern bis zur Rotorspitze? Dieses Szenario könnte tatsächlich eintreten, denn die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord prüft laut eigener Pressemitteilung derzeit in einem immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren, ob die Mega-Windräder gebaut werden dürfen.

Windräder bringen es auf 179 Meter Nabenhöhe

Die KS Energiesysteme, ein in Dunningen am Rand des Schwarzwalds ansässiger Projektentwickler, möchte auf Mörlener Gemeindegebiet die drei Anlagen bauen, die über eine Nabenhöhe von 179 Metern und eine Nennleistung von 6800 Kilowatt verfügen. Der entsprechende Antrag wird nun von der SGD Nord geprüft. Der Antrag, der Bericht zur Umweltverträglichkeitsprüfung sowie weitere Unterlagen sind ab sofort öffentlich einsehbar.

In dem laufenden Verfahren „wird geprüft, wie sich die Windräder auf die Umwelt auswirken werden und welche Schutzmaßnahmen möglicherweise notwendig sind“, so die SGD Nord in ihrer Pressemitteilung. “Konkret geht es um den Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, Böden, Gewässern, der Atmosphäre sowie von Kultur- und Sachgütern.“

Fundamente mit mehr als 30 Metern Durchmesser nötig

Der Standort der geplanten Anlagen befindet sich laut Projektbeschreibung der KS Energiesysteme in einem Waldstück nahe dem Kreuzungspunkt zwischen der L287 und der K26 am Südrand des Mörlener Gemeindegebiets und besteht zu großen Teilen aus Kalamitätsflächen ehemaliger Fichtenbestände. Ein Abstand von mehr als 1000 Metern zur nächsten Wohnbebauung in Norken, Kirburg oder Mörlen werde eingehalten. Die Fläche sei mit Wirtschaftswegen erschlossen. Auch die notwendigen Eingriffe in die Natur werden dargestellt. So beansprucht das Fundament einer WEA einen Außendurchmesser von 30,5 Metern. Hinzu kommen Kranstellflächen, Montageflächen, Lagerflächen und Flächen für den Kranausleger. Die jährliche Stromproduktion aller drei Anlagen wird indes auf 48 Millionen Kilowattstunden prognostiziert, womit rund 16.000 Vier-Personen-Haushalte mit Strom versorgt werden könnten.

Mit der Aufnahme des Genehmigungsverfahrens geht ein Vorhaben weiter, das bei seinem Bekanntwerden im Mai 2021 in Mörlen und Umgebung auf einigen Widerstand gestoßen ist. Ein vom Verein „Farbe für Mörlen“ beantragtes Bürgerbegehren gegen den Bau der Windräder war seinerzeit vom Ortsgemeinderat mit acht zu fünf Stimmen abgelehnt worden.

Die Windkraftpläne haben zudem eine lange Vorgeschichte. Wie Mörlens Ortsbürgermeister Thomas Ax unserer Zeitung im Frühjahr 2021 berichtete, hatte die Kommune bereits 2013 durch Beschluss des Rates Flächen, die damals noch mit Fichten bewachsen waren, an einen Projektierer aus Bayern verpachtet und grundsätzlich für den Bau von Windkraftanlagen bereitgestellt. Dieses Vorhaben sei allerdings ausgesetzt worden, nachdem die VG Bad Marienberg den Flächennutzungsplan nicht fortgeschrieben habe. Dennoch habe Mörlen daran festgehalten, Windkraft auf den Flächen zu ermöglichen und den Vertrag mit dem Projektierer zunächst nicht gekündigt. In einer Sitzung im Dezember 2020 dann habe sich der Rat mit der Absicht des neuen Interessenten beschäftigt und beschlossen, den alten Vertrag zu kündigen und das Vorhaben mit dem neuen Planer fortzuführen.

Mit dem nun laufenden immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren geht das Vorhaben in eine entscheidende Phase, der jahrelange detaillierte Vorbereitungen durch den Projektentwickler vorausgegangen sind. Mit möglichen Stolpersteinen dürfte sich die Firma, die laut einem Branchenportal bislang noch keine Anlagen betreibt, bereits eingehend beschäftigt haben. Garantiert ist eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung durch die SGD Nord, die eine klassische Baugenehmigung ersetzen würde, damit aber noch nicht.

Hier findet man den vollständigen Antrag

Der Antrag, der Bericht zur Umweltverträglichkeitsprüfung und weitere Unterlagen können vom 11. August 2025 bis 11. September 2025 unter folgendem Link abgerufen werden: www.s.rlp.de/uk5jxgr ﻿ Die SGD Nord ist seit Juni 2023 für die immissionsschutzrechtliche Genehmigung von Windenergieanlagen im nördlichen Rheinland-Pfalz zuständig. Dabei verfolgt sie das Ziel, Anträge möglichst schnell und rechtssicher zu bearbeiten, um den Ausbau erneuerbarer Energien zu fördern. Weitere Informationen sind unter folgendem Link zu finden: www.sgdnord.rlp.de/themen/energie. ﻿