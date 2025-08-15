Für Aufregung sorgte vor Kurzem die Einschätzung der Oberen Wasserbehörde, das geplante Entschlammen des Wiesensees sei womöglich gar nicht notwendig. Nun stellt das Umweltministerium klar, dass es die VG Westerburg bei dem Vorhaben unterstützt.

Die geplante Schlammumlagerung im derzeit trockengelegten Wiesensee ist nach Auffassung des rheinland-pfälzischen Umweltministeriums ökologisch sinnvoll und dient zudem der Sicherung des Hochwasserschutzes. Darauf weist die Landesbehörde in einer am Freitag versendeten Pressemitteilung hin. Demnach fand vor einigen Tagen ein Treffen mit Vertretern der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord, der Verbandsgemeinde Westerburg, Fachplanern und politischen Entscheidungsträgern in der Tourist-Information Wiesensee statt, bei dem das Projekt besprochen wurde.

Kurios: Erst vor Kurzem hatte die SGD in einer Antwort an die Bürgerbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz Zweifel am Nutzen der geplanten Entschlammung geäußert. Das Vorhaben sei fragwürdig und die dadurch entstehende Verzögerung beim Wiederanstauen des Gewässers habe die VG Westerburg zu verantworten, hieß es. Die Bürgerbeauftragte empfahl der Verbandsgemeinde daraufhin sogar, die Notwendigkeit der Schlammumlagerung nochmals zu überprüfen, obwohl diese Maßnahme bereits seit 20 Jahren als erforderlich gilt.

„Aus der Not wird eine Tugend gemacht.“

Staatssekretär Erwin Manz.

Jetzt rudert die Obere Wasserbehörde des Landes offenbar zurück und stärkt der Verbandsgemeinde den Rücken. Die Entleerung des Wiesensees, die ursprünglich aufgrund von Sicherheitsmängeln an der Stauanlage erforderlich war, werde nun als Chance genutzt, heißt es in der Pressemitteilung. „Aus der Not wird eine Tugend gemacht“, betonte demnach Staatssekretär Erwin Manz vom Umweltministerium.

Die Verbandsgemeinde Westerburg plant, rund 300.000 Kubikmeter Sediment innerhalb der Seefläche umzulagern – und das ohne wasserrechtliches Genehmigungsverfahren, sofern die Maßnahme ohne Verlust von Rückhaltevolumen unterhalb des Dauerstauziels erfolgt. „Durch den engen Austausch zwischen Technik, Wissenschaft und Politik stellen wir grundsätzlich sicher, dass Hochwasserschutz, Naturschutz und touristische Nutzung des Wiesensees in Einklang gebracht werden“, stellte SGD-Nord Präsident Wolfgang Treis laut Pressemitteilung fest.

Die geplante Schlammumlagerung diene nicht nur der Wiederherstellung der ökologischen Funktionen des Sees, sondern auch dem Schutz empfindlicher Naturschutzbereiche vor Störungen durch den Wassersport. Ein unter der Wasseroberfläche verlaufender Damm soll künftig sensible Zonen abschirmen, erklärt das Umweltministerium.

„Durch den engen Austausch zwischen Technik, Wissenschaft und Politik stellen wir grundsätzlich sicher, dass Hochwasserschutz, Naturschutz und touristische Nutzung des Wiesensees in Einklang gebracht werden.“

SGD-Nord Präsident Wolfgang Treis

Im Herbst soll mit der Anlage eines Grabensystems begonnen werden, um die stark vernässten Flächen – insbesondere in der Pottumer Bucht – für die maschinelle Bearbeitung vorzubereiten. Die eigentliche Schlammumlagerung ist für das Jahr 2026 geplant. Ein Wiederanstauen des Sees könnte im Frühjahr 2027 erfolgen, so das Umweltministerium. Das deckt sich mit der Einschätzung der Verbandsgemeinde Westerburg, die unlängst im Mitteilungsblatt veröffentlicht wurde.

Voraussetzung für die Durchführung der Maßnahmen sei lediglich der Nachweis, dass die geplante Umlagerung keine negativen Auswirkungen auf den Hochwasserschutz hat, erklärt das Ministerium. Ein Einvernehmen könne nur bei nachgewiesener Neutralität erfolgen.

„Ich freue mich, dass es uns gelungen ist, einen gemeinsamen Weg bei diesem schwierigen Projekt zu finden.“

Markus Hof, Bürgermeister der VG Westerburg.

Zudem sei bei dem Treffen über Möglichkeiten diskutiert worden, das Hochwasserschutzniveau durch betriebliche Anpassungen – etwa einen früheren Wasserablass oder ein Absenken des Stauwasserspiegels im Sommer – zu verbessern. Solche Änderungen müssten jedoch sorgfältig geprüft werden, um negative ökologische Auswirkungen zu vermeiden, schreibt das Umweltministerium.

Abschließend zeigten sich alle Beteiligten zuversichtlich, dass die geplanten Maßnahmen in enger Abstimmung zwischen den Behörden, der Wissenschaft und der lokalen Politik erfolgreich umgesetzt werden können. „Ich freue mich, dass es uns gelungen ist, einen gemeinsamen Weg bei diesem schwierigen Projekt zu finden“, sagte VG-Bürgermeister Markus Hof. Die nachhaltige Entwicklung des Wiesensees soll dabei sowohl den Anforderungen des Hochwasserschutzes, des Naturschutzes als auch der touristischen Nutzung gerecht werden.

Die wichtigsten Fortschritte im Überblick

Nach Ablassen des Wassers aus dem Wiesensee Anfang 2023 wurden nach Behördenangaben schon einige Fortschritte gemacht. Ein umfangreiches geologisches Gutachten bescheinigt demnach dem Damm die notwendige Stabilität. Es liege der SGD Nord seit dem 6. August zur Prüfung vor. Zu Mönchbauwerk und Pegeltechnik heißt es, die Sanierung schreite voran, und die Steuerungstechnik werde derzeit finalisiert. Auch die Sanierung der Hochwasserentlastungsanlage ist in Planung. Die Ausschreibung laufe. Nicht zuletzt werde in Zusammenarbeit mit der Hochschule Koblenz ein Konzept zur Reduzierung des Phosphateintrags aus dem Einzugsgebiet erarbeitet. Das Behördentreffen am Wiesensee fand laut Pressemitteilung bereits am 7. August statt. Die Pressemitteilung hierzu wurde aber erst am 15. August versendet.