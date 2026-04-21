Junge Klänge in Wirges
Ensembles des Landesmusikgymnasiums brillieren
Konzentration pur – die Musizierenden des Flötenensembles Flautastique bestachen mit brillanten Darbietungen.
Konzentration pur – die Musizierenden des Flötenensembles Flautastique bestachen mit brillanten Darbietungen.
Hans-Peter Metternich

Musikausschuss der evangelischen Luthergemeinde Wirges lädt zu kleinen, aber sehr feinen Konzerten in die Kirche ein. Jetzt gab es eine gelungene Premiere. Das instrumentale Kontrastprogramm zwischen Zupf- und Blasinstrumenten kam gut an. 

Lesezeit 2 Minuten
An vier Sonntagen im Jahr lädt der Musikausschuss der evangelischen Luthergemeinde Wirges zu kleinen, aber sehr feinen Konzerten in die Kirche ein. Das charmante daran: Die Konzertsequenz besticht durch die Abwechslung im musikalischen Angebot. Nach Rock’n Roll-, Folk- und Bluesklängen Anfang Januar waren es zwei Ensembles des Landesmusikgymnasiums Montabaur (LMG), die am zweiten Sonntag nach Ostern den Zuhörern in dem proppenvollen Gotteshaus ...

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