Junge Klänge in Wirges Ensembles des Landesmusikgymnasiums brillieren Hans-Peter Metternich 21.04.2026, 08:00 Uhr

i Konzentration pur – die Musizierenden des Flötenensembles Flautastique bestachen mit brillanten Darbietungen. Hans-Peter Metternich

Musikausschuss der evangelischen Luthergemeinde Wirges lädt zu kleinen, aber sehr feinen Konzerten in die Kirche ein. Jetzt gab es eine gelungene Premiere. Das instrumentale Kontrastprogramm zwischen Zupf- und Blasinstrumenten kam gut an.

An vier Sonntagen im Jahr lädt der Musikausschuss der evangelischen Luthergemeinde Wirges zu kleinen, aber sehr feinen Konzerten in die Kirche ein. Das charmante daran: Die Konzertsequenz besticht durch die Abwechslung im musikalischen Angebot. Nach Rock’n Roll-, Folk- und Bluesklängen Anfang Januar waren es zwei Ensembles des Landesmusikgymnasiums Montabaur (LMG), die am zweiten Sonntag nach Ostern den Zuhörern in dem proppenvollen Gotteshaus ...







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