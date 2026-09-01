Unwetterbilanz VG Wallmerod
Enorme Schäden im Wald: Aufarbeitung bis in November
In Berod wurden gleich reihenweise Bäume in und um den Ort umgeworfen, so dieser mächtige Baum nahe des Friedhofes.
In Berod wurden gleich reihenweise Bäume in und um den Ort umgeworfen, so dieser mächtige Baum nahe des Friedhofes.
Markus Müller

Ganze Waldstücke wurden durch das Unwetter am 19. August in der Verbandsgemeinde Wallmerod zerstört. VG-Chef Klaus Lütkefedder erläutert die Sachlage und vermeldet: Die  Sicherungsmaßnahmen an den beschädigten Gebäuden sind erfolgt.

Lesezeit 2 Minuten
Auch in der Verbandsgemeinde Wallmerod hat das Unwetterereignis am 19. August starke Schäden verursacht. Klaus Lütkefedder, Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Wallmerod, schildert auf unsere Anfrage, dass von dem Unwetter in der VG am stärksten die Ortsgemeinden Meudt, Zehnhausen b.
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