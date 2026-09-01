Ganze Waldstücke wurden durch das Unwetter am 19. August in der Verbandsgemeinde Wallmerod zerstört. VG-Chef Klaus Lütkefedder erläutert die Sachlage und vermeldet: Die Sicherungsmaßnahmen an den beschädigten Gebäuden sind erfolgt.
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Auch in der Verbandsgemeinde Wallmerod hat das Unwetterereignis am 19. August starke Schäden verursacht. Klaus Lütkefedder, Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Wallmerod, schildert auf unsere Anfrage, dass von dem Unwetter in der VG am stärksten die Ortsgemeinden Meudt, Zehnhausen b.