Enkel erzählt in Bad Marienberg über Gerhard Marcks 
Wieland Krull hatte zu seinem Besuch auch Literatur über seinen Großvater und dessen Werke mitgebracht. Für die kunstinteressierten Damen war der Abend sehr spannend und informativ.
Mariam Nasiripour

Nachfahre des bedeutenden deutschen Bildhauers berichtet von seinem Großvater. Die persönlichen Erinnerungen an den spartanisch lebenden Künstler sind für Wäller Kulturgruppe überaus spannend.

Gerhard Marcks war einer der bedeutendsten deutschen Bildhauer des 20. Jahrhunderts. Seine Skulpturen erzielen bei Auktionen fünf- und sechsstellige Beträge. Wieland Krull ist der jüngste Enkel des 1981 verstorbenen Künstlers. Er war der Einladung einer kleinen Gruppe von kunstinteressierten Frauen gefolgt, die ein paar Mal im Jahr Kunstausstellungen und Galerien besuchen.

