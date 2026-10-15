Padel-Umbau mindert Kapazität 
Engpass durch Umbau für Tennisgemeinschaft in Montabaur
Die ehemalige Tennishalle und zukünftige Padel-Halle von außen.
Die ehemalige Tennishalle und zukünftige Padel-Halle von außen.
Marvin Conradi

In der Montabaurer Weserstraße wird derzeit die Indoor-Tennisanlage zur Padel-Halle umgebaut, sodass den Tennisspielern in der Kreisstadt keine Trainingsmöglichkeit in den Wintermonaten mehr zur Verfügung steht – doch der TC Schwarz-Weiß hat Pläne.

Lesezeit 2 Minuten
Des einen Glück, des anderen Leid: Da in der Weserstraße in Montabaur derzeit die Indoor-Tennisanlage von Pächter Luca Mohr zu einer Padel-Halle umgebaut wird, steht den Tennisspielern in der Kreisstadt keine Trainingsmöglichkeit in den Wintermonaten mehr zur Verfügung.
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