In der Montabaurer Weserstraße wird derzeit die Indoor-Tennisanlage zur Padel-Halle umgebaut, sodass den Tennisspielern in der Kreisstadt keine Trainingsmöglichkeit in den Wintermonaten mehr zur Verfügung steht – doch der TC Schwarz-Weiß hat Pläne.
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Des einen Glück, des anderen Leid: Da in der Weserstraße in Montabaur derzeit die Indoor-Tennisanlage von Pächter Luca Mohr zu einer Padel-Halle umgebaut wird, steht den Tennisspielern in der Kreisstadt keine Trainingsmöglichkeit in den Wintermonaten mehr zur Verfügung.