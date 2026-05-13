Wie kann die Energiewende vor Ort gestemmt werden? Diese Frage beschäftigte den Verbandsgemeinderat Hachenburg jüngst gleich in mehreren Tagesordnungspunkten.
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Das Thema Energieversorgung beschäftigte den Verbandsgemeinderat Hachenburg in seiner jüngsten Sitzung gleich mehrfach. Bei 15 Enthaltungen sowie einer Gegenstimme votierte das Gremium für eine Beteiligung der Kommune an dem IKZ-Förderverfahren „Energie und Wärme vor Ort – Interkommunale Öffentlichkeitsarbeit und Umsetzungsaktivierung der Wärmewende im Westerwaldkreis“.