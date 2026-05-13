VG-Rat Hachenburg für Beitritt
Energiewende soll mithilfe einer AöR gemeistert werden
Mithilfe einer Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) möchte die Verbandsgemeinde Hachenburg die Herausforderungen der Energiewen
Mithilfe einer Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) möchte die Verbandsgemeinde Hachenburg die Herausforderungen der Energiewende vor Ort bewältigen und in diesem Zusammenhang regionale Wertschöpfung betreiben - etwa durch Windkraftanlagen.
Pia Bayer/dpa. picture alliance/dpa

Wie kann die Energiewende vor Ort gestemmt werden? Diese Frage beschäftigte den Verbandsgemeinderat Hachenburg jüngst gleich in mehreren Tagesordnungspunkten. 

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Das Thema Energieversorgung beschäftigte den Verbandsgemeinderat Hachenburg in seiner jüngsten Sitzung gleich mehrfach. Bei 15 Enthaltungen sowie einer Gegenstimme votierte das Gremium für eine Beteiligung der Kommune an dem IKZ-Förderverfahren „Energie und Wärme vor Ort – Interkommunale Öffentlichkeitsarbeit und Umsetzungsaktivierung der Wärmewende im Westerwaldkreis“.

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