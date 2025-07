Die Landfrauen im Westerwaldkreis stehen vor einem Umbruch: Nach vielen Jahren an der Spitze ziehen sich die Vorsitzende Gudrun Franz-Greis (Roßbach) und ihre Stellvertreterin Regina Idelberger (Mörsbach) aus dem Vorstand des circa 400 Mitglieder starken Kreisverbands zurück. Da in der jüngsten Versammlung jedoch keine Nachfolgerinnen gefunden werden konnten, steht die Gemeinschaft vor einer ungewissen Zukunft.

Für den Rückzug der beiden engagierten Westerwälderinnen gibt es verschiedene Gründe: Einer davon ist die Vereinssatzung, laut der Frauen, die älter als 65 Jahre sind, nicht mehr für die führenden Vorstandsposten kandidieren dürfen. Franz-Greis ist inzwischen 66, Idelberger 68. Doch auch ohne diese Vorschrift hätten sie sich aus persönlichen Gründen nicht wieder zur Wahl gestellt. Da sie die Arbeit der Landfrauen in der Region über lange Zeit und mit viel Herzblut geprägt haben, fällt ihnen der Abschied dennoch nicht leicht, wie sie im Gespräch mit unserer Zeitung berichten.

Landwirtschaftlicher Hintergrund ist keine Pflicht

Gudrun Franz-Greis, gelernte Haus- und Landwirtschaftsmeisterin, ist in der Landwirtschaft groß geworden und ihr bis heute, wenn auch inzwischen in deutlich reduzierter Form, treu geblieben. Vor rund 40 Jahren trat sie dem Kreisverband der Landfrauen bei, 24 Jahre gehörte sie dem Vorstand an, zwölf davon als Vorsitzende. Regina Idelberger kam durch die Hochzeit mit ihrem Mann zur Landwirtschaft. 2005 wurde sie Mitglied der Landfrauen, seit 2007 führt sie den Ortsverband Kundert-Mörsbach. In den zurückliegenden acht Jahren engagierte sie sich zudem als stellvertretende Kreisvorsitzende.

Doch auch wenn das scheidende Duo einen landwirtschaftlichen Hintergrund hat, so betonen Franz-Greis und Idelberger doch, dass dies heutzutage eher eine Seltenheit und erst recht keine Pflicht sei. „Alle Frauen vom Land, die ein gutes Leben auf dem Land mitgestalten möchten, sind Landfrauen“, erklären sie. Ihnen selbst habe das ehrenamtliche Mitwirken in dem Verband viel gebracht, und sie hätten viel gelernt. Zudem hätten sie sich stets aufeinander verlassen können. „Wir waren schon ein gutes Team“, befinden sie unisono.

i Eines der letzten Projekte, die Gudrun Franz-Greis (rechts) und Regina Idelberger für den Landfrauen-Kreisverband initiiert haben, war zum Thema Hochbeete. Die Früchte dieser Arbeit können sie jetzt im wahrsten Wortsinn ernten. Röder-Moldenhauer

Ihre Ämter haben sie auch dazu genutzt, sich politisch einzumischen. So erinnern sie beispielsweise an ihre Unterschriftenaktion zum Erhalt der Rettungsleitstelle in Montabaur sowie an ihren Kampf für schnelles Internet auf Höfen in Außenbereichen. Darüber hinaus war es ihnen ein Anliegen, Weiterbildungskurse und Kreativworkshops sowie Achtsamkeitstrainings für Frauen anzubieten, Frauen zur Mitwirkung in der Kommunalpolitik zu motivieren, nachhaltige Projekte (etwa in Kitas) anzustoßen, Infos zu gesunder Ernährung zu vermitteln sowie Kulturveranstaltungen und Studienreisen durchzuführen. Auch Hilfsaktionen nach der Flutkatastrophe im Ahrtal haben sie organisiert.

Doch nun, so ihre Sorge, könnte eine starke Stimme der Frauen auf dem Land verstummen, wenn sich keine Nachfolgerinnen für die Posten der Kreisvorsitzenden und der Stellvertreterin finden. Dabei, so erklären Franz-Greis und Idelberger, sei der Verband, der landweit circa 17.000 und bundesweit etwa 450.000 Mitglieder hat, für die Gleichstellung der Frauen (in dem Zusammenhang betonen sie die gute Zusammenarbeit mit der Gleichstellungsbeauftragten des Kreises, Beate Ullwer) und die Schaffung gleicher Lebensverhältnisse in Stadt und Land wichtig.

i Sie bilden den neuen, erweiterten Vorstand der Westerwälder Landfrauen (ohne Vorsitzende und stellvertretende Vorsitzende): (von links) Kassiererin Tina Breuer-Metternich, Antje Dünschmann, Claudia Klöckner, Tanja Tönges und Margarete Weyer (alle Beisitzerinnen). Karl-Heinz Greis

Seit 1,5 Jahren seien sie bislang erfolglos dabei, jüngere Frauen für die beiden leitenden Vorstandsposten zu suchen. Lediglich das Amt der Kassiererin (Tina Breuer-Metternich) sowie die Beisitzerposten (Antje Dünschmann, Claudia Klöckner, Tanja Tönges und Margarete Weyer) seien vor einigen Tagen neu besetzt worden. Doch weil viel auf dem Spiel stehe, geben Franz-Greis und Idelberger die Hoffnung nicht auf, dass sich doch noch Kandidatinnen für den Vorsitz finden. Auch eine Doppelspitze sei möglich. Ansonsten könnte den Westerwälder Landfrauen die Fusion mit einem Nachbarkreis bevorstehen.

Weitere Infos: www.landfrauenverband-westerwald.de