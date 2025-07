Ende der B414-Baustelle bei Hachenburg ist in Sicht

Wer seit Juli 2024 zu den Stoßzeiten durch Hachenburg fährt, braucht in der Regel viel Geduld: Denn durch die Sperrung der B414 bei Nister rollt seither auch viel überörtlicher Verkehr mitten durch die Stadt – inklusive Schwerlastverkehr.

Gute Nachrichten für die Verkehrsteilnehmer im Raum Hachenburg: Das seit circa einem Jahr gesperrte Teilstück der B414 zwischen den Bereichen Schneidmühle und Nister wird voraussichtlich in der ersten Augustwoche wieder geöffnet. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) bestätigt damit seinen vor Monaten gefassten Zeitplan. Die Öffnung dürfte zu spürbaren Entlastungen in Hachenburg führen.

i Der dreispurige Ausbau auf dem Teilstück der B414 zwischen der Schneidmühle und Nister ist fast fertig. Aktuell laufen noch letzte Arbeiten. In der ersten August-Woche kann die Strecke laut LBM voraussichtlich wieder für den Verkehr freigegeben werden, was zu spürbaren Entlastungen in Hachenburg führen dürfte. Röder-Moldenhauer

Die Arbeiten zum Bau der neuen Nisterbrücke auf der B414 sowie der dreispurige Ausbau mit zwei Überholstreifen in dem genannten Teilstück befinden sich laut LBM auf der Zielgeraden. Nachdem die Asphaltschicht auf der Bundesstraße aufgebracht werden konnte, wird nun im Bereich des Bachdurchlasses mit der Herstellung einer Fledermausüberflughilfe begonnen. Dazu wird ein vier Meter hoher Zaun aufgestellt: Dieser soll verhindern, dass Fledermäuse, die sich entlang der Bachvegetation bewegen, in den Verkehrsraum einfliegen, sondern darüber geleitet werden.

LBM bestätigt vertauschte Umleitungsschilder

Auf der übrigen Strecke werden derzeit Schutzplanken, die Beschilderung und die erforderlichen Markierungen ein-/aufgebracht. Darüber hinaus müssen noch Asphaltschichten im Bereich der Zubringer an der Schneidmühle eingebaut werden, nachdem die Bauwerke am alten Hammergraben saniert wurden, informiert der LBM weiter.

i Seit Montag ist ein Teilstück der L281 zwischen der Schneidmühle bei Hachenburg und Nistertal für zwei Wochen voll gesperrt. Hintergrund ist die Erneuerung der Asphaltschicht in diesem Bereich. Die Umleitung von und in Richtung Westerburg erfolgt über Alpenrod. Röder-Moldenhauer

Seit dieser Woche wird zudem die bestehende Vollsperrung auf der B414 genutzt, um die Asphaltdeckschicht von der Schneidmühle in Richtung Nistertal (L281) zu erneuern. Auf der Umleitungsstrecke durch Hachenburg war es am Montag zunächst zu Missverständnissen gekommen, weil Schilder vertauscht worden waren. Der Fehler sei bei der Abnahme durch die Straßenmeisterei erkannt und behoben worden, heißt es. Der LBM bedanke sich in dem Zusammenhang für entsprechende Hinweise.

Die zweiwöchige Sanierung der L281 zum jetzigen Zeitpunkt biete sich an, da die Strecke aufgrund der Sperrung auf der B414 sowie der momentanen Ferienzeit weniger stark frequentiert sei als sonst. Für Beeinträchtigungen bittet der LBM um Verständnis.