Azubi mit Seltenheitswert Emma Menne ist Feuer und Flamme für Ton 24.01.2025, 16:00 Uhr

i Susanne Schmidt zeigt ihrer Auszubildenden Emma Menne die richtigen Handgriffe an der Töpferscheibe. Camilla Härtewig

Susanne Schmidt aus Höhr-Grenzhausen betreut die einzige Auszubildende zur Keramikerin im Westerwald. Emma Menne liebt die Arbeit mit Ton.

Es herrscht Aufbruchstimmung bei den Keramikern in Höhr-Grenzhausen. In Sachen Vernetzung und Nachwuchsförderung tut sich derzeit einiges – mit Unterstützung der Stadt. So ist jüngst der Keramikerverein „Glut und Gerne“ aus der Taufe gehoben worden, und ab März gibt es in den Räumen der ehemaligen Töpferei Girmscheid bis zu zwölf günstige Atelierplätze für junge Künstler.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen