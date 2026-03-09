Mit dem Betrieb des Privaten Gymnasiums Marienstatt kommt die Abtei Marienstatt als Schulträgerin personell zunehmend an ihre Grenzen. Eine Lösung für die Zukunft könnte die Gründung einer Stiftung sein. Was sagen die Eltern zu diesem Vorschlag?
Lesezeit 1 Minute
Der Schulelternbeirat (SEB) des Privaten Gymnasiums Marienstatt steht den Plänen zur Neugestaltung der Schulträgerschaft insgesamt positiv gegenüber. Das hat der SEB-Vorstand – bestehend aus Angela Teutsch (Vorsitzende), Sandra Hering und Carsten Wedereit – auf Anfrage unserer Zeitung mitgeteilt.