Zukunft des Gymnasiums Eltern bewerten Stiftungsidee für Marienstatt positiv Nadja Hoffmann-Heidrich 09.03.2026, 16:00 Uhr

i Wer trägt künftig das Private Gymnasium Marienstatt? Aktuell deutet vieles auf eine noch zu gründende Stiftung - bestehend aus Abtei, Bistum Limburg und Westerwaldkreis - hin. Wir haben den Schulelternbeirat gefragt, was er von dieser Idee hält. Röder-Moldenhauer. roe

Mit dem Betrieb des Privaten Gymnasiums Marienstatt kommt die Abtei Marienstatt als Schulträgerin personell zunehmend an ihre Grenzen. Eine Lösung für die Zukunft könnte die Gründung einer Stiftung sein. Was sagen die Eltern zu diesem Vorschlag?

Der Schulelternbeirat (SEB) des Privaten Gymnasiums Marienstatt steht den Plänen zur Neugestaltung der Schulträgerschaft insgesamt positiv gegenüber. Das hat der SEB-Vorstand – bestehend aus Angela Teutsch (Vorsitzende), Sandra Hering und Carsten Wedereit – auf Anfrage unserer Zeitung mitgeteilt.







