„Elgendorf ist das neue Wacken!“, hatte Freizeitpoet Udo Rolshoven schon vor Jahren prophezeit. Tatsächlich zeigt der Trend weiter nach oben: Die Besucherzahlen der „Dark Forrest Party“ steigen stetig, und auch die jährliche Spendensumme wächst.

Es begann als kleine Party im Freundeskreis und hat sich inzwischen zu einem zweitägigen Festival entwickelt. In diesem Jahr haben die Biker aus dem Montabaurer Stadtteil Elgendorf bereits ihre zehnte „Dark Forrest Party“ am alten Waldsportplatz gefeiert. Der Erlös wurde erneut an die Elterninitiative krebskranker Kinder in Koblenz gespendet, die sich über die bisherige Rekordsumme von 4300 Euro freute.

Am letzten Juni-Wochenende weht stets ein Hauch von Wacken durch Elgendorf. Auf der Bühne spielen Rock- und Metalbands, auf dem Gelände riecht es nach Bier und Bratwurst, und auf dem Waldsportplatz schlagen Festival-Fans ihre Zelte zum Übernachten auf. Der obligatorische Wacken-Matsch bleibt den Elgendorfern aber meist erspart – dafür ist das Nordseewetter dann doch zu weit entfernt.

i Der Erlös der Elgendorfer Party wird jährlich an die Elterninitiative krebskranker Kinder in Koblenz gespendet. Dieses Mal konnte das Orga-Team stolze 4300 Euro übergeben. Kerstin Weingarten

Markus Weyers und Michael Freitag gehörten schon beim ersten Treffen 2014 zum Orga-Team. Damals kam die Musik noch vom Band, und die Veranstaltung war auf den Samstagabend begrenzt. Im Anschluss wurden 200 Euro gespendet, erinnern sie sich. Auch das zeigt, wie stark die Veranstaltung seitdem gewachsen ist.

Inzwischen beginnt das Festival freitags und dauert das ganze Wochenende. Freitags und samstags treten jeweils drei Bands auf. Der erste Abend steht dabei eher im Zeichen des Bluesrock, samstags erklingen dann härtere Metalsongs. Schon seit 2015 ist die Band Round the Corner dabei, aber auch andere lokal bekannte Gruppen wie Damp aus Wirges und X-Ray aus Dernbach sind schon mehrfach in Elgendorf aufgetreten.

Seit 2024 steht ihnen eine professionelle Bühne zur Verfügung, die Kai Müller aus Ewighausen bereitstellt. Das hat die Veranstaltung noch einmal aufgewertet, berichten Weyers und Freitag. Das Konzept wurde trotzdem nicht verändert: Die Organisatoren verlangen weiterhin keinen Eintritt, und die Preise für Speisen und Getränke sind nach wie vor günstig. „Wenn ein Bier nur 1,50 Euro kostet, erhöht das die Spendenbereitschaft“, haben sie festgestellt.

i Ein Hauch von Wacken weht jährlich durch Elgendorf, wenn die Biker ihre "Dark Forrest Party" feiern. Markus Weyers

Die meisten Gäste geben ein paar Euro für den guten Zweck, während die Bands ohne Gage auftreten. So konnten im Laufe der Jahre bereits über 15.000 Euro gespendet werden. Das Festival bleibt ein ehrenamtliches Event, mit dem kein Gewinn erzielt werden soll. Der Dank des Orga-Teams gilt allen ehrenamtlichen Helfern, aber auch den Nachbarn für ihre Toleranz sowie der Stadt und dem Ortsbeirat für ihre Unterstützung.

Unter den Besuchern sind stets viele Motorradfahrer im fortgeschrittenen Alter. So kam die Veranstaltung zu ihrem inoffiziellen Namen „Biker- und Rollator-Party“. Ein mit Festbeleuchtung geschmückter Rollator war zudem das Erkennungszeichen des Festivals. Seit Juni wird er allerdings vermisst. Ein angetrunkener Besucher soll ihn sich für einen sicheren Heimweg ausgeliehen und dann in einem Vorgarten entsorgt haben. „Für sachdienliche Hinweise, die zum Auffinden des Rollators führen, sind wir sehr dankbar“, sagen die Organisatoren. Schließlich soll das Kultobjekt auch 2026 wieder leuchten.