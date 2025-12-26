Verzögerungen und Mehrausgaben Elgendorfer Halle: Bauleiter kontert Kritik an Kosten Thorsten Ferdinand 26.12.2025, 16:00 Uhr

i Blick von der Dernbacher Straße auf die Baustelle im Elgendorfer Ortskern. Thorsten Ferdinand

Vor Kurzem sorgte die Nachricht, dass die Kosten für die Sanierung der Dorfgemeinschaftshalle Elgendorf deutlich gestiegen sind, für Schlagzeilen. Sogar von einem Versagen der Bauleitung war die Rede. Nun meldet sich Architekt Volker Simon zu Wort.

Die Kostensteigerungen für die Sanierung der Dorfgemeinschaftshalle in Elgendorf bewegen sich nach Angaben des beauftragten Architekturbüros Volker Simon aus Montabaur im normalen Rahmen. Bei einem Gebäude, das aus drei sehr unterschiedlichen Bauabschnitten besteht und dass seit fast 50 Jahren nicht saniert wurde, sei man vor Überraschungen nicht gefeit, sagt Simon.







