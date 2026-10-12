Saniertes Zentrum neu eröffnet
Elgendorfer Dorfgemeinschaftshaus feiert Neueröffnung
Rund 60 interessierte Bürger haben sich die Einweihungsfeier des sanierten Dorfgemeinschaftshauses in Elgendorf nicht nehmen las
Rund 60 interessierte Bürger haben sich die Einweihungsfeier des sanierten Dorfgemeinschaftshauses in Elgendorf nicht nehmen lassen.
Marvin Conradi

Drei Jahre Bauzeit, viel Emotion: Das neue Dorfgemeinschaftshaus in Elgendorf öffnet seine Türen – modern, barrierefrei und bereit für Feste. Welche Überraschungen und Herausforderungen die Sanierung brachte.

Lesezeit 2 Minuten
Ein Ort zum Feiern, für Vereinsveranstaltungen und Versammlungen: Auf eine solche Möglichkeit haben die Elgendorfer seit dem Jahr 2023 warten müssen. Nach dreijähriger Bauzeit ist das frisch sanierte Dorfgemeinschaftshaus endlich fertig. Rund 60 interessierte Bürger nahmen zusammen mit Elgendorfs Ortsvorsteher Andreas Lorenz an der Einweihungsfeier teil.
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