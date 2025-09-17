Zu einem Pkw-Brand mitten im Dorf ist die Heilberscheider Feuerwehr am Mittwochabend per Sirene alarmiert worden. Unter Einsatz von Atemschutz löschen die Feuerwehrfrauen und -männer das Feuer schnell. Aber auch die FW Nentershausen muss noch helfen.
Sirenenalarm schreckt die Bewohner von Heilberscheid am Mittwochabend aus dem Feierabend auf: Mitten im Dorf brennt – pikanterweise direkt am alten Brandweiher – ein Hybridfahrzeug lichterloh – recht nahe an einem Fachwerkhaus.Doch die Frauen und Männer der Freiwilligen Feuerwehr Heilberscheid sind mit ihren Fahrzeugen schnell vor Ort und können das Feuer in kurzer Zeit eindämmen.