Einsatz für 28 Feuerwehrleute Elektroauto brennt mitten in Heilberscheid lichterloh 17.09.2025, 22:37 Uhr

i Als die Feuerwehr Heilberscheid Minuten nach der Alarmierung am Einsatzort eintrifft, schlagen hohe Flammen aus dem Fahrzeug. Markus Müller

Zu einem Pkw-Brand mitten im Dorf ist die Heilberscheider Feuerwehr am Mittwochabend per Sirene alarmiert worden. Unter Einsatz von Atemschutz löschen die Feuerwehrfrauen und -männer das Feuer schnell. Aber auch die FW Nentershausen muss noch helfen.

Sirenenalarm schreckt die Bewohner von Heilberscheid am Mittwochabend aus dem Feierabend auf: Mitten im Dorf brennt – pikanterweise direkt am alten Brandweiher – ein Hybridfahrzeug lichterloh – recht nahe an einem Fachwerkhaus.Doch die Frauen und Männer der Freiwilligen Feuerwehr Heilberscheid sind mit ihren Fahrzeugen schnell vor Ort und können das Feuer in kurzer Zeit eindämmen.







