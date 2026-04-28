Rapper in Wirges zu Gast Eko Fresh nimmt sich im Rhodos Grill Zeit für die Fans Camilla Härtewig 28.04.2026, 19:00 Uhr

i Devrim (links) und Deniz Basibüyük (rechts) freuen sich über den Besuch von Rapper und Schauspieler Eko Fresh im Rhodos Grill in Wirges. Bogdan Predica

Plötzlich sitzt ein Deutschrap-Star mitten im Westerwald im Imbiss. Eko Fresh überrascht Fans im Rhodos Grill in Wirges mit Nähe und viel Zeit. So hat Gastronom Deniz Basibüyük den Besuch erlebt.

Der Rhodos Grill hat vor ein paar Tagen einen berühmten Gast begrüßen können. Rapper Eko Fresh hat sich einen Gyrosteller schmecken lassen und sich bei einem Fantreffen zwei Stunden lang Zeit genommen für die großen und kleinen Anhänger seiner Musik. Das war das dritte Treffen von Eko Fresh und Imbissbetreiber Deniz Basibüyük.







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