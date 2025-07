Eitelborn blickt auf eine 700-jährige Dorfgeschichte zurück. Nun feierten Jung und Alt an zwei Tagen auf dem Kirmesplatz in Eintracht. Viele Erinnerungen lebten dabei auf.

Am 25. März 2025 war es genau 700 Jahre her, seit die Existenz der Gemeinde Eitelborn erstmals so zu sagen „verkündet“ wurde. Am urkundlich verbrieften Geburtstag wurde in einem mehr oder weniger kleinen Kreise auf Einladung von Eitelborns Bürgermeister Benedikt Knopp mit Gemeindevertretern und Gästen aus den umliegenden Kommunen, mit Vertretern der Verbandsgemeinde und der Kirche, mit vielen Erinnerungen, die Eitelborn im Laufe von sieben Jahrhunderten geprägt haben, im Gemeindehaus „Arche“ gebührend gewürdigt.

Am Wochenende feierten nun alle Bürgerinnen und Bürger den 700. Geburtstag eines Ortes, den der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Montabaur, Ulrich Richter-Hopprich, „einen Ort, wo Menschen in Eintracht leben, wo man sich trifft und sich als Mensch begegnet, und wo man sich wohlfühlen kann“, nannte. Eine Bestätigung dieses Attributes war das Wochenende, wo sich groß und klein an zwei Tagen auf dem Kirmesplatz in Eintracht begegneten und trafen und sich in der Gemeinschaft wohlfühlten.

Hans-Peter Metternich

Am Samstagabend ging auf dem Kirmesplatz mit der Band „Sidewalk“, die buchstäblich das ganze Dorf beschallten, die Post ab. Über die Band heißt es: Seit mehr als einem Vierteljahrhundert bewegt Sidewalk die Massen mit einem unverwechselbaren Mix aus zeitlosen Klassikern und aktuellen Hits. Das Jahr 2023 markierte den Beginn eines neuen Kapitels in ihrer Geschichte. Mit neuer Energie und frischem Wind hat Sidewalk – RE:START die Herzen ihrer Fans erneut entflammt und sich als unverzichtbarer Act in der Live-Musikszene neu etabliert.“

In Eitelborn machten die Musikerinnen und Musiker diesem Ruf alle Ehre. Hunderte Liebhaber dieser Musikgattung genossen es – im Zelt, das für die vielen Besucher zu klein war, Open Air auf der Straße oder in „greifbarer Nähe“ des Getränkestandes. „Mit einem solchen Andrang hatten wir gar nicht gerechnet, Umso erfreulicher, dass das Angebot am Samstagabend gut angekommen ist, und das bis spät in die Nacht“, freute sich die Beigeordnete Marianne Kramer im Gespräch mit unserer Zeitung.

Hans-Peter Metternich

Den geselligen Festtag am Sonntag auf dem Kirmesplatz eröffneten die Bürgerinnen und Bürger und Geburtstagsgäste aus der Nachbarschaft mit einem zünftigen Frühschoppen. Für den Tag hatten die Organisatoren ein buntes Unterhaltungsprogramm mit Musik, Gesang und Tanz für groß und klein vorbereitet. Also beste Voraussetzungen, den 700. Geburtstag des Dorfes in lockerer Runde zu feiern. Dabei wollten natürlich einige Ortsvereine nicht fehlen und mit ihren Darbietungen zur allgemeinen Unterhaltung beitragen. So wie die Kindergarde, die mit ihrer reizenden Darbietung die Herzen der Besucher im Sturm eroberte.

Den chormusikalischen Teil des klingenden Frühschoppens gestaltete der Eitelborner Kirchenchor mit Joachim Schräder als Dirigent an der Spitze. Ebenso wie der heimische Männerchor Mozart Eitelborn mit seinem musikalischen Leiter Andreas Weis. Bei seinen Glückwünschen machte der Männerchor unmissverständlich deutlich: Eitelborn ist ein Inbegriff für gelebte Gemeinschaft, was die Sänger mit einer Hommage an das Dorf im Lied zum Klingen brachten. Schließlich war es der Posaunenchor der evangelischen Kirchengemeinde Neuhäusel, der unter der Leitung von Frank Schneider das Festzelt mit Blasmusikklängen erfüllte.

Hans-Peter Metternich

Der Ortsbürgermeister von Eitelborn, Benedikt Knopp, nutzte die „große Kulisse“ von Besuchern des Dorffestes, um die Leistungen einiger Sportlerinnen und Sportler hervorzuheben. Die „Aufsteiger des Jahres“ waren die Fußball-Spielgemeinschaft „Augst, die in die Bezirksliga aufgestiegen ist, und vom Tennisclub Eitelborn die Damen „Ü 50“ (Aufstieg in die Oberliga) und die Herren „Ü 70“, die künftig in der „Kreisliga A“ um Spiel, Satz und Sieg wetteifern.