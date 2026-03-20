Naturprojekt der Lebenshilfe  
Eisvogel soll am Wiesensee Brutröhren bekommen 
Der Eisvogel war schon immer am Wiesensee und im Seebachtal und ist mit dem Ablassen des Sees weitergezogen. Ein Projekt der Leb
Der Eisvogel war schon immer am Wiesensee und im Seebachtal und ist mit dem Ablassen des Sees weitergezogen. Ein Projekt der Lebenshilfe setzt sich dafür ein, dass am Ufer des Sees wieder ein neuer Lebensraum für den bedrohten Vogel entsteht.
Gabi Basting

Bedrohter „fliegender Edelstein“ ist mit dem Ablassen des Sees weitergezogen. Ein Inklusionsvorhaben hat zum Ziel, dass am Ufer des Sees wieder ein neuer Lebensraum für die geschützte Tierart entsteht. 

Lesezeit 3 Minuten
Wenn der Wiesensee wieder angestaut wird, könnte ein farbenprächtiger Bewohner zurückkehren, der vielen Naturliebhabern im Westerwald am Herzen liegt: der Eisvogel. Und das dank eines Projektes der Lebenshilfe Westerwald (LH). „ Der Eisvogel war schon immer am Wiesensee und im Seebachtal und ist mit dem Ablassen des Sees weitergezogen“, erzählt Rolf Koch, der Vorsitzende der LH und zugleich Umweltbeauftragte der Verbandsgemeinde Westerburg. D er ...

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Westerwälder ZeitungUmwelt

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