Wilfried Rink hat Hunderte Exponate zusammengetragen. Zum runden Geburtstag zeigt er die Sonderausstellung „Along the Rhine with the German Federal Railroad“.

Kursbücher (Sammlung von Fahrplänen einer Region) aus 51 Ländern, internationale Fahrpläne und rund 200 Plakate aus 15 Ländern: Das Eisenbahnplakatmuseum in Westerburg ist bundesweit einmalig. Zwar gibt es in einigen deutschen Eisenbahnmuseen eine Nische mit Bahnplakaten, aber kein ganzes Museum, das sich nur diesem Thema widmet.

Einmalig ist auch die Internationalität der Ausstellungsstücke, die unter anderem aus der Sowjetunion, Australien, England, Finnland, Schweden oder Dänemark stammen. In diesem Jahr feiert das Museum sein zehnjähriges Bestehen. Gegründet und aufgebaut wurde es von Wilfried Rink einem leidenschaftlichen Sammler von Eisenbahnplakaten.

i Betrieben wird die einmalige Ausstellung von Wilfried Ring. Dieses Plakat wurde zur Krönung von Königin Elisabeth II. im Jahr 1953 entworfen. Mariam Nasiripour

Anfangs hingen die Plakate in den Fluren seiner ehemaligen Arbeitsstätte bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in Bonn. Dort hatten sie aber nicht viel Publikum, bis auf die Kolleginnen und Kollegen von Rink. Nach seiner Pensionierung habe er nach einem Platz für seine Sammlung gesucht. Nachdem er keinen geeigneten Platz entlang des Rheins finden konnte, Rink wohnt in Remagen, wurde er im Westerwald fündig.

Der Bahnhof von Westerburg wurde im Laufe der Jahre immer mehr von der Deutschen Bahn zurückgebaut. Wilfried Rink kaufte 2014 das Haus mit der ehemaligen Gaststätte drin und das umliegende Areal. Unterstützung bei der Umgestaltung des Gebäudes in ein Museum erhielt er von den Westerwälder Eisenbahnfreunden, die bereits den historischen Lokschuppen umgebaut und wieder zum Leben erweckt hatten.

i Das Museum besitzt sogar ein Eisenbahnplakat aus der ehemaligen Sowjetunion. Mariam Nasiripour

Auf drei Stockwerken können die Besucherinnen und Besucher Eisenbahnplakate aus aller Welt besichtigen. Darunter auch einige Originale, aber auch viele Nachdrucke. Deren Originale lägen preislich im vierstelligen Bereich, zu teuer für Rink, der das Museum auf eigene Kosten betreibt. Die Plakate, Kursbücher und Fahrplanbücher ersteigert er bei ebay. „Bei 100 Euro inklusive Versandkosten ist Schluss“, erklärt Rink auf Nachfrage, wie viel er für seine Plakate bezahlt. Er sei jede Woche auf ebay unterwegs, um neue Plakate oder Kurs- und Fahrplanbücher zu suchen, denn nur dort würde er diese Schätze finden.

Neben der Dauerausstellung findet seit 2015 alle sechs Monate eine Sonderausstellung statt. Die aktuelle trägt den Titel „Along the Rhine with the German Federal Railroad“ und zeigt Plakate aus Frankreich, England, Belgien und den nordischen Ländern, mit denen die Eisenbahngesellschaften für ihre Zugangebote geworben haben. Darunter befindet sich auch Rinks Lieblingsplakat. Es stammt aus der Feder des Künstlers Hans Schmand, der in den 50er- und 60er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts Plakate für die Deutsche Bahn gezeichnet und gemalt hat. Das Plakat zeigt die historische Stadt Rothenburg auf der Tauber und trägt den Titel „Medieval Germany by Rail“.

Das zehnjährige Bestehen des Museums wird am Sonntag, 8. Juni, ab 11 Uhr gefeiert. Dann gibt Wilfried Rink eine Führung durch seine Ausstellung und kann zu jedem Plakat etwas erzählen.