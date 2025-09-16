An Bauten in der Gemarkung Willmenrod und zwischen Kaden und Härtlingen sind Stand- und Verkehrssicherheit mangelhaft. Die massive Kostensteigerung löst Zweifel an Neubau aus.

Turnusmäßig überprüft die Verbandsgemeinde Westerburg ihre Brückenwerke. Wie sich herausstellte, besteht Handlungsbedarf bei zwei Bauten entlang des Radweges Westerburg nach Wallmerod. Wie vorgegangen werden soll, das war Thema im Ausschuss für Bau, Planung, Wirtschaft, Verkehr und Umwelt der Verbandsgemeinde Westerburg. Ging es bislang um Neubauten der Brücken, so scheint nun doch eine Sanierung in beiden Fällen möglich.

Sowohl bei der Eisenbahnbrücke in der Gemarkung Willmenrod als auch bei dem Bauwerk zwischen Kaden und Härtlingen wurden bereits 2020 erhebliche Mängel festgestellt, die sowohl die Standsicherheit als auch die Verkehrssicherheit betreffen. Vor drei Jahren beschloss der Hauptausschuss, die für die Sanierung erforderlichen Ingenieurleistungen zu vergeben. Das Ingenieurbüro riet zu Neubauten, die im Vergleich zu einer Sanierung eine höhere Lebensdauer und damit eine nachhaltigere Lösung erwarten lassen würden.

i Die Verbandsgemeinde Westerburg ist verpflichtet, die Stand- und Verkehrssicherheit der Brücken zu gewährleisten. Röder-Moldenhauer

Allerdings haben sich die ursprünglich kalkulierten Neubaukosten in beiden Fällen mittlerweile drastisch erhöht: Bei der erstgenannten Brücke von rund 180.000 Euro auf bis zu 693.000 Euro (abhängig von der Möglichkeit zur Verwendung von Recyclingmaterial), bei der Brücke zwischen Kaden und Härtlingen von etwa 621.000 Euro auf fast 1,5 Millionen Euro. Damit seien beide Baumaßnahmen in „Kostenbereiche gekommen, die für uns utopisch sind. Deshalb haben wir entschieden, wir müssen Stopp sagen und neu denken“, so Bürgermeister Markus Hof.

Wie Sachbearbeiter Tim Sturm erläuterte, seien diese Kostensteigerungen einerseits auf die allgemeine Baupreisentwicklung zurückzuführen, andererseits seien durch das beauftragte Ingenieurbüro mehrfach Schlecht- und Nichtleistungen erbracht worden. Von der Verwaltung wurde zudem eine unzureichende und nicht zufriedenstellende Kommunikation mit der Verbandsgemeinde und beteiligten Behörden bemängelt.

i Nachdem erst ein Neubau der Brücken favorisiert wurde, wird nun eine Sanierung vorgeschlagen. Röder-Moldenhauer

Aufgrund dieser Umstände liegt bis dato keine genehmigungsreife Planung vor, was wiederum die Beantragung von Fördermitteln behindert. Diese Umstände führten zu einem erheblichen Vertrauensverlust gegenüber dem Ingenieurbüro; eine weitere Zusammenarbeit ist nicht vorgesehen: Die Verbandsgemeinde zog die Reißleine. „Die massive Kostensteigerung hat verwaltungsintern Zweifel an der Wirtschaftlichkeit und Sinnhaftigkeit eines Neubaus ausgelöst“, hieß es weiter. Daher wurde nun im Juli ein auf Brückenbauwerke spezialisiertes Ingenieurbüro hinzugezogen, das eine Sanierung der Brücken als bevorzugte Variante in Aussicht stellte.

Wie Markus Sehr (VG-Verwaltung) erklärte, soll die kleinere Brücke 2026, die größere dann 2027 saniert werden. Das bedeute, dass der Rad- und Wanderweg zweimal gesperrt werden müsse. Für die erste Brücke liegt bereits eine Grobkostenschätzung vor, die sich inklusive Planungskosten auf rund 340.000 Euro beläuft. Für das andere Brückenwerk steht diese Kalkulation noch aus.

Der Rad- und Wanderweg

Nachdem auf der Strecke Westerburg – Wallmerod 1981, nach mehr als 94 Jahren, die letzten Per- sonenzüge zwischen Montabaur, Westerburg und Rennerod fuhren, wurde der Güterverkehr zwischen Wester- burg und Wallmerod 1983 aufgegeben. Nach Stilllegung der Bahnlinie wurde ab dem Jahr 1985 der Rad- und Wanderweg von den Verbandsgemeinden Wallmerod und Westerburg erbaut und Ende der 1980er Jahre eröffnet. Die Route führt von Westerburg über Sainscheid, Kölbingen, Härtlingen, Mähren, Herschbach/Oww. nach Wallmerod und umfasst eine Strecke von rund 12 Kilometern. Der Weg enthält nur geringfügige Steigungen und eignet sich daher sehr gut für Familientouren mit Kindern. Durch den feinen Asphalt ist der Rad- und Wanderweg auch für Inline-Skater ein beliebtes Ausflugsziel. Der Rad- und Wanderweg ist nach den Kriterien der rheinland-pfälzischen Radwege-Richtlinien ausgeschildert und Teil der Rheinland-Pfalz-Radroute.