Knapp über 40.000 Euro hat das neue Flutlicht der Sportfreunde Eisbachtal im Nentershausener Stadion gekostet. Durch die modernen LED-Scheinwerfer sinken die Kosten, was nicht nur den Verein, sondern auch die Ortsgemeinde freuen dürfte.
Lesezeit 1 Minute
Die Sportfreunde Eisbachtal haben in ihrem Stadion in Nentershausen eine neue Flutlichtanlage. Die veralteten Scheinwerfer, die 2015 verbaut worden waren, wurden durch neue LED-Scheinwerfer ersetzt. Der Förderantrag für das neue Licht wurde bereits 2024 eingereicht, nun bewilligt und sofort umgesetzt.