LED-Scheinwerfer eingesetzt Eisbachtaler Sportfreunde haben ein neues Flutlicht Jona Heck 13.03.2026, 17:02 Uhr

i Neue LED-Scheinwerfer für das Stadion der Sportfreunde Eisbachtal: Das neue Licht ist kostensparender und der Platz gleichzeitig besser beleuchtet. Markus Müller

Knapp über 40.000 Euro hat das neue Flutlicht der Sportfreunde Eisbachtal im Nentershausener Stadion gekostet. Durch die modernen LED-Scheinwerfer sinken die Kosten, was nicht nur den Verein, sondern auch die Ortsgemeinde freuen dürfte.

Die Sportfreunde Eisbachtal haben in ihrem Stadion in Nentershausen eine neue Flutlichtanlage. Die veralteten Scheinwerfer, die 2015 verbaut worden waren, wurden durch neue LED-Scheinwerfer ersetzt. Der Förderantrag für das neue Licht wurde bereits 2024 eingereicht, nun bewilligt und sofort umgesetzt.







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