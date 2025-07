Das Veranstaltungsformat „Kultur im Keller“ im historischen Kellergewölbe an der alten Stadtmauer in Montabaur begeistert seit Jahren kulturaffine Zeitgenossen mit Musik und Gesang, Lesung und Schauspiel, Chanson und Kabarett, Klassik, Schlager und Evergreens, dargeboten von Kulturaktiven aus der Region und von namhaften Gästen.

Zur Erinnerung: „Kultur im Keller“ ist die einzige regelmäßig stattfindende Kulturreihe in Montabaur und bietet kulturelle Vielfalt und kulturelles Erleben in historischem Ambiente. Die Fortführung dieses einmaligen und attraktiven Angebotes für alle kulturinteressierten Menschen war durch bestimmte Umstände vor einiger Zeit infrage gestellt.

Dreierteam sorgt für Fortbestand

Diese „Umstände“ sind ausgeräumt. Es wird nach den Sommerferien in gewohnter Weise, vor allem mit der so beliebten Veranstaltungsreihe am „Krummen Dienstag“ (an Dienstagen mit ungeradem Datum) weitergehen. Das teilte das verantwortliche Team unserer Zeitung mit. Das verantwortliche Team, das ist zunächst Jutta Linden-Quirmbach, deren Herz für die Kultur in unserer Region schlägt, und die das Erbe von Adolf Becker-Flügel fortführt, dessen Vision es war, der Region einen historischen, besonderen Ort zu geben, an dem Kultur in einzigartiger Atmosphäre gelebt wird, sowohl für die Künstler als auch für das Publikum. An ihrer Seite hat sie Mirko Meurer, Jazzsänger, Jazzpädagoge und Kulturaktiver aus Montabaur. Er ist Lehrbeauftragter für Jazz- und Popgesang (Uni Koblenz, Hochschule für Musik Mainz). Der dritte im Bunde ist Michael Musil. Er kennt die Kulturszene aus dem Effeff, denn er ist seit vielen Jahren sowohl auf als auch hinter der Bühne beim Amateurtheater „Die Oase“ aktiv.

„Das Repertoire von „Kultur im Keller“ ist bis zum Ende des Jahres in trockenen Tüchern. Ein Programm, das für jeden Geschmack wieder etwas zu bieten hat“, erklärt Michael Musil, der das Programm im Gespräch mit unserer Zeitung vorstellt (siehe separaten Text).