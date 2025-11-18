Kurse gegen Stress in Limbach Eintauchen in die Stille: Selbstversuch im Waldbaden 18.11.2025, 20:00 Uhr

i Die wildromantische Landschaft an der Nister in Limbach ist wie geschaffen fürs Waldbaden. Röder-Moldenhauer

Dem Alltag entfliehen, tief durchatmen, den Wald spüren: In Limbach zeigt Andrea Schüler, wie Achtsamkeit zwischen Moos und Morgentau gelingt. Beim Waldbaden wird Stress leiser – und innere Ruhe laut. Ein Selbstversuch im Loslassen.

Ein leiser Wind bewegt die fast kahlen Baumkronen, feuchtes Laub dämpft die Schritte. Die Sonne reflektiert in der sanft dahinplätschernden Kleinen Nister. Es riecht nach Moos, Erde und Holz – nach Leben. Ich treffe Andrea Schüler, zertifizierte Kursleiterin für Waldbaden/Achtsamkeit im Wald, in der Nähe der Steinbogenbrücke in Limbach.







