Eintauchen in die Stille: Selbstversuch im Waldbaden

Dem Alltag entfliehen, tief durchatmen, den Wald spüren: In Limbach zeigt Andrea Schüler, wie Achtsamkeit zwischen Moos und Morgentau gelingt. Beim Waldbaden wird Stress leiser – und innere Ruhe laut. Ein Selbstversuch im Loslassen.
Lesezeit 5 Minuten
Ein leiser Wind bewegt die fast kahlen Baumkronen, feuchtes Laub dämpft die Schritte. Die Sonne reflektiert in der sanft dahinplätschernden Kleinen Nister. Es riecht nach Moos, Erde und Holz – nach Leben. Ich treffe Andrea Schüler, zertifizierte Kursleiterin für Waldbaden/Achtsamkeit im Wald, in der Nähe der Steinbogenbrücke in Limbach.