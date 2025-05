Im Stadtrat Bad Marienberg ist kürzlich eine Diskussion über die Kosten für den Umbau von Küche und Waschräumen in der Kita Pestalozzi entbrannt. Die vom beauftragten Planungsbüro vorgelegten Entwürfe hielten die meisten Ratsmitglieder für deutlich überzogen. Die ungedeckten Kosten belaufen sich laut dem Plan auf 156.000 Euro.

Kritisiert wurden etwa teure Mülleimer aus Edelstahl für 400 Euro pro Stück sowie Waschbecken neben jedem Wickeltisch. Der zuständige Architekt führte allerdings aus, dass baugleiche Elemente in anderen Wäller Kitas üblich seien. Vertreter des Pestalozzi-Teams, die in der jüngsten Sitzung anwesend waren, entgegneten, dass auch wesentlich einfachere und vor allem günstigere Mülleimer ausreichend wären. Für die vielen, im Entwurf vorgesehenen Waschbecken gäbe es ebenfalls keinen Bedarf. Darüber hinaus sehen die Ratsmitglieder bei der Küchenausstattung noch Einsparpotenzial.

Maßnahme soll im Sommer umgesetzt werden

Doch viel Zeit zur Überarbeitung der Pläne bleibt nach Auskunft von Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher nicht. Die Maßnahme soll bereits in den kommenden Sommerferien umgesetzt werden, da sonst die Frist für bereits zugesagte Fördergelder ablaufe.

Nach einer Sitzungsunterbrechung verständigte sich der Rat darauf, dass sich die Stadtspitze mit Vertretern der Fraktionen, der Kita-Leitung und dem beauftragten Büro kurzfristig in der Kita Pestalozzi treffen solle, um weitere Einsparmöglichkeiten zu suchen. Zudem ermächtigte der Rat Stadtbürgermeisterin Willwacher in Abstimmung mit den Beigeordneten und Fraktionsvorsitzenden, auf Grundlage dieses Treffens über Änderungen an der Entwurfsplanung zur Sanierung der Waschräume und der Küche zu entscheiden, damit die Ausschreibung alsbald erfolgen kann.

Auch das Dach muss saniert werden

Ohne Diskussionen wurden hingegen die von einem anderen Planer vorgelegten Entwürfe zur Sanierung des Daches an der Kita Pestalozzi in Höhe von 285.000 Euro sowie zur Errichtung einer PV-Anlage auf dem neuen Dach zum Preis von rund 92.000 Euro angenommen.