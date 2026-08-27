Unwetter in der VG Wirges Einsatzkräfte zeigen nach Sturm tolle Teamleistung Thorsten Ferdinand 27.08.2026, 19:00 Uhr

i Nach dem Unwetter ist der Friedhof in Wirges noch gesperrt. Insgesamt sind die Aufräumarbeiten aber schon sehr gut vorangekommen. Hans-Peter Metternich

Innerhalb weniger Tage wurden die gröbsten Sturmschäden in den betroffenen Ortschaften der Verbandsgemeinde Wirges beseitigt. Bürgermeisterin Alexandra Marzi freut sich über die tolle Teamleistung nach dem Unwetter, wie sie uns berichtet.

Eine Woche nach dem verheerenden Sturm, der Teile des südlichen Westerwalds traf, droht mancherorts noch Gefahr durch in Schieflage geratene Bäume und abgebrochene Äste, die in den Kronen hängen. Aus diesem Grund sind in der Verbandsgemeinde Wirges noch die Friedhöfe in Wirges und Staudt sowie Teile des Reginlindenparks im Zentrum der Stadt gesperrt.







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