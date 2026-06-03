Wegen eines Gaslecks war die Ortsdurchfahrt von Langenhahn am Dienstagabend stundenlang gesperrt. Die Feuerwehr schildert den Einsatz und erklärt, warum womöglich ein übel stinkender Geruchsindikator Schlimmeres verhindert hat.
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Ein Gasaustritt in Langenhahn hat rund 90 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und DRK-Ortsverein Westerburg über Stunden gefordert. Wie Patrick Schäfer vom Presseteam der Freiwilligen Feuerwehr der Verbandsgemeinde (VG) Westerburg auf Anfrage unserer Zeitung mitteilt, begann die Maßnahme am Dienstag um 16.