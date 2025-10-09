Ein E-Auto stand kürzlich in Heilberscheid lichterloh in Flammen. Auch überregional hört man immer wieder von solchen Einsätzen. Doch was gilt es dabei zu beachten? Was können Fahrer selbst tun? Wir haben bei der Feuerwehr nachgefragt.
Lesezeit 2 Minuten
Das Risiko, dass das eigene E-Auto abbrennt, ist laut Versicherungen nicht höher als bei einem Verbrenner. Darauf verweist, die Stabsstelle Brandschutz, Rettungsdienst der Kreisverwaltung des Westerwaldkreises auf Nachfrage unserer Zeitung. Aber Unterschiede gibt es dennoch und besondere Aspekte, auf die bei einem Einsatz geachtet werden muss.