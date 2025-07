Das Thermometer zeigt hochsommerliche Werte von mehr als 30 Grad Celsius an, wer kann, wählt jetzt den Weg ins Freibad. Wenn man dort dann allerdings länger als eine Stunde am Eingang anstehen muss, sorgt das für Unmut – so wie kürzlich in Unnau.

Eine Diskussion um lange Wartezeiten am Eingang des Freibads Unnau hat den Verbandsgemeinderat Bad Marienberg erreicht. Während der jüngsten Hitzeperiode mussten Besucher teils über eine Stunde anstehen, bevor sie in einem der Becken Abkühlung fanden. „Ein absolutes Unding“, kritisierte CDU-Fraktionsmitglied Stefan Weber in der Ratssitzung.

Das Eintrittschaos, so Weber weiter, sei nicht alleine durch das sehr hohe Besucheraufkommen entstanden, sondern auch strukturell begründet. Er bitte darum, so das CDU-Ratsmitglied, dass dieses Problem schnellstmöglich behoben werden. Sein Fraktionskollege Tobias Grübl ging sogar noch weiter und forderte die beiden Gesellschafter der Marienbad GmbH, Stadt und Verbandsgemeinde Bad Marienberg, auf, Geschäftsführer Timo Koch zu diesem Thema einzubestellen.

Zusätzliche Warteschlange am Kiosk

Auch VG-Bürgermeister Andreas Heidrich bezeichnete die Situation am Freibad an einem der heißen Tage als „nicht akzeptabel“. Er sei selbst dreimal vor Ort gewesen und habe sich ein Bild von der Lage gemacht. Er sei aber gegenüber der Geschäftsführung nicht weisungsbefugt und habe so keine Handhabe gehabt, den Zustand zu ändern. Das Chaos und die Schlangen hätten sich im Inneren des Bades noch fortgesetzt: Die Besucher hätten dort teilweise sehr lange am Kiosk angestanden, weil man dort nicht bar oder mit Karte habe zahlen können, sondern sich erst hätte Wertbons kaufen müssen – was zu weiteren Verzögerungen geführt habe.

Nach der Verbandsgemeinderatssitzung habe ein Gespräch mit dem Geschäftsführer stattgefunden. Dabei seien drei Punkte vereinbart worden, die dazu führen sollen, die Situation beim Einlass zu verbessern, erläutert Andreas Heidrich auf Anfrage unserer Zeitung. Zugleich betont er, dass einige Ratsmitglieder die öffentliche Personaldebatte im Rat deutlich kritisiert hätten, woraufhin diese – auf Antrag von SPD-Fraktionssprecher Karsten Lucke – dann ja abgebrochen worden sei. Außerdem dürfe man nicht vergessen, dass einige andere Freibäder (auch im Westerwald) an diesen heißen Tagen zeitweise wegen Überfüllung hätten geschlossen werden müssen.

i Das Unnauer Freibad wurde im Sommer 2024 nach einer mehrjährigen Generalsanierung wiedereröffnet. Röder-Moldenhauer

Geschäftsführer Timo Koch bestätigt die Probleme am Einlass ebenfalls. Er sei an dem Tag erst sehr spät über das Chaos informiert worden, weshalb es ihm nicht mehr möglich gewesen sei, sich persönlich ein Bild davon zu machen. Dennoch habe er sich direkt im Anschluss mit der Situation befasst, um Lösungen für das bestehende Problem am Eingang zu finden.

Die Hauptursache seien die sehr hohen Besucherzahlen gewesen, die die Kapazitäten und die Organisation beim Einlass stark beansprucht hätten. Darüber hinaus habe es einige technische und personelle Herausforderungen gegeben, die die Abwicklung verzögert hätten. Weiterhin sei das Freibad in Hachenburg an dem Tag geschlossen gewesen, was den Andrang zusätzlich erhöht habe. Timo Koch spricht von einer Ausnahmesituation, die auch in anderen Einrichtungen auftreten könne. Dennoch seien die Beschwerden der Besucher und der Ratsmitglieder über die unangenehmen Wartezeiten nachvollziehbar und verständlich. Er bedauere die Situation sehr.

Geschäftsführer hätte sich für Kritik ein persönliches Gespräch gewünscht

In einem Gespräch mit dem Aufsichtsrat im Anschluss an die Ratssitzung seien gemeinsam Ansätze erarbeitet worden, um die Abläufe im Unnauer Freibad künftig zu optimieren. Aber auch schon vor den jüngsten Einlassproblemen seien Schritte zur Verbesserung geplant und eingeleitet, aber nicht vollständig umgesetzt worden, weil man auf externe Dienstleister angewiesen sei. Um solche Schlangen in Zukunft zu vermeiden, werde das Personal am Einlass nun verstärkt. Zudem sei es fortan möglich, Eintrittskarten zuvor online zu erwerben – ein Schritt, dessen Umsetzung seit April beauftragt gewesen und nun endlich umgesetzt worden sei, um Wartezeiten zu minimieren. Eine bessere Beschilderung soll den Gästen darüber hinaus eine klarere Orientierung bieten, kündigt der Geschäftsführer an.

Die Kritik an seiner Person nehme er ernst und sehe sie als Ansporn, die Organisation und den Service sowohl im Freibad Unnau als auch im Marienbad weiter zu verbessern. Sein Ziel sei es, beide Einrichtungen für alle Besucher so angenehm wie möglich zu gestalten. Allerdings empfinde er die Kritik in öffentlicher Ratssitzung und ohne seine Anwesenheit als respektlos und deplatziert. „Für eine konstruktive Klärung hätte ich ein persönliches Gespräch bevorzugt und auch als professioneller erachtet. Hierzu hätte ich auch jederzeit zur Verfügung gestanden, um Missverständnisse auszuräumen und gemeinsam an Lösungen zu arbeiten“, so Timo Koch.

So läuft künftig das Ticketsystem

Wie Marienbad-Geschäftsführer Timo Koch auf Anfrage mitteilt, wird das bestehende Bon-System am Kiosk des Freibads Unnau beibehalten. „Viele Kioske setzen heute auf Wertbons, weil sie die Kassenführung vereinfachen und die Kontrolle verbessern“, erläutert er. Der Kiosk werde jedoch um eine kontaktlose Zahlungsmöglichkeit ergänzt, somit sei dann auch eine Zahlung per Karte oder Smartphone möglich. An der Tageskasse seien Bar- und kontaktlose Zahlung schon immer möglich gewesen. Als Online-Tickets sind nun Tages- und 10er-Karten für Erwachsene, Kinder und Jugendliche sowie Familienkarten geplant und aktuell in der finalen Umsetzung. „Ermäßigte Tarife und Saisonkarten müssen aufgrund der Berechtigungsprüfung leider weiterhin an der Kasse erworben werden“, fügt der Geschäftsführer an. Diese Maßnahmen sollen für mehr Flexibilität und Kundenfreundlichkeit sorgen sowie die Wartezeiten bei besonders hohem Besucheraufkommen reduzieren. nh