Wie hoch sind die Einkommen der Westerwälder – und wie steht der Kreis damit im rheinland-pfälzischen Vergleich da? Wir haben die Zahlen des Statistischen Landesamtes ausgewertet – und blicken dabei auch auf unsere Nachbarn.
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Die 105.132 Lohn- und Einkommenssteuerpflichtigen im Kreis haben im Jahr 2022 Einkünfte im Wert von mehr als 5,12 Milliarden Euro erzielt. Das geht aus Zahlen des Statistischen Landesamtes in Bad Ems hervor. Würde man diese Summe mit Ein-Euro-Münzen stapeln, hätte der Turm eine Höhe von knapp 12.