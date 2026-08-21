Blick in die Steuerstatistik
Einkünfte im Westerwald – und was der Fiskus kassiert
Die Einkünfte im Westerwaldkreis sind im Jahr 2022 gestiegen. Das, was die Steuerpflichtigen im Durchschnitt an den Fiskus entri
Die Einkünfte im Westerwaldkreis sind im Jahr 2022 gestiegen. Das, was die Steuerpflichtigen im Durchschnitt an den Fiskus entrichten mussten, ist in etwa gleichgeblieben.
Monika Skolimowska/dpa

Wie hoch sind die Einkommen der Westerwälder – und wie steht der Kreis damit im rheinland-pfälzischen Vergleich da? Wir haben die Zahlen des Statistischen Landesamtes ausgewertet – und blicken dabei auch auf unsere Nachbarn.

Lesezeit 2 Minuten
Die 105.132 Lohn- und Einkommenssteuerpflichtigen im Kreis haben im Jahr 2022 Einkünfte im Wert von mehr als 5,12 Milliarden Euro erzielt. Das geht aus Zahlen des Statistischen Landesamtes in Bad Ems hervor. Würde man diese Summe mit Ein-Euro-Münzen stapeln, hätte der Turm eine Höhe von knapp 12.
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