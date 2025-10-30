St. Peter in Ketten Eingangsbereich der Pfarrkirche Montabaur wird saniert Hans-Peter Metternich 30.10.2025, 18:00 Uhr

i Freiwillige Helfer des Kirchbauvereins packten mit an, um die teilweise schweren und sperrigen Elemente auf die Orgelempore zu bringen. Kirchbauverein

Die Sanierung in der Pfarrkirche St. Peter in Ketten in Montabaur läuft auf Hochtouren, so wird der Eingangsbereich neu gestaltet. Wir haben mit dem Vorsitzenden des Kirchbauvereins, Detlef Dillmann, zur Situation und Arbeit des Vereins gesprochen.

In der Pfarrkirche St. Peter in Ketten in Montabaur werden zurzeit neue „Eingangsvoraussetzungen“ geschaffen. Nicht für den Zugang zur Kirche im sakralen Sinn, es geht um den in die Jahre gekommenen Windfang am Haupteingang. Mitte 2023 regte der Kirchbauverein an, den Eingangsbereich neu zu gestalten.







