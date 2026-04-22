Am Saynbach arbeiten Forstamt und Arge künftig noch enger zusammen. Ein Kooperationsvertrag sichert Naturschutz und nachhaltige Nutzung des Gewässers. Im Fokus stehen Artenvielfalt, Durchgängigkeit und das Zusammenspiel von Wald und Wasser.
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Der Saynbach glitzert in der Sonne. Totholzstämme verbinden die Ufer, Steinbrocken lassen das Wasser mäandern, junge Blätter werfen Schatten auf das Nass. Ein Graureiher hebt ab, als sich eine Gruppe dem Bach nähert – ein stiller Auftakt für einen wichtigen Schritt im Naturschutz.