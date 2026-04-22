Kooperation von Forst und Arge
Eine starke Allianz für den Saynbach
Vorsitzender Axel Dietz (links) und sein Stellvertreter Friedhelm Kurz (2. von links) von der Arge Saynbach freuen sich über den
Vorsitzender Axel Dietz (links) und sein Stellvertreter Friedhelm Kurz (2. von links) von der Arge Saynbach freuen sich über den Kooperationsvertrag mit Landesforsten. Försterin Johanna Niebisch und der Neuhäuseler Forstamtsleiter Friedbert Ritter (rechts) wollen damit die tolle Arbeit des Vereins unterstützen. Dies ist ganz im Sinne von Roger Best von der Wasserbehörde der Kreisverwaltung in Montabaur.
Camilla Härtewig

Am Saynbach arbeiten Forstamt und Arge künftig noch enger zusammen. Ein Kooperationsvertrag sichert Naturschutz und nachhaltige Nutzung des Gewässers. Im Fokus stehen Artenvielfalt, Durchgängigkeit und das Zusammenspiel von Wald und Wasser.

Lesezeit 2 Minuten
Der Saynbach glitzert in der Sonne. Totholzstämme verbinden die Ufer, Steinbrocken lassen das Wasser mäandern, junge Blätter werfen Schatten auf das Nass. Ein Graureiher hebt ab, als sich eine Gruppe dem Bach nähert – ein stiller Auftakt für einen wichtigen Schritt im Naturschutz.

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