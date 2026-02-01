Geblättert vor 50 Jahren
Eine Sozialstation für Ransbach-Baumbach
Die Leiterin der Sozialstation „Kannenbäckerland“, Schwester Marga Weins (Bildmitte mit Brille) zeigt sich zufrieden mit der modernen Einrichtung der Räume.
Foto Ewald

Einiges ist geschehen im Februar 1976. Wir haben im Archiv geblättert und wichtige Nachrichten zusammengetragen. Können Sie sich noch an die Ereignisse vor 50 Jahren erinnern, waren Sie vielleicht sogar dabei?

Lesezeit 2 Minuten
Auch vor 50 Jahren hat unsere Zeitung über die wichtigen Ereignisse aus dem Westerwald berichtet. Wir haben wieder im Archiv geblättert und fünf besondere Nachrichten herausgesucht.2. FebruarAls die Gemeinden Niederdreisbach (Kreis Altenkirchen) und Lautzenbrücken (Westerwaldkreis) in der Berliner Kongresshalle die Auszeichnungen beim Wettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden“ entgegennehmen, schallt es von den Zuschauerplätzen ...

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungZeitgeschichte

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren