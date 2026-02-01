Geblättert vor 50 Jahren Eine Sozialstation für Ransbach-Baumbach Hans-Peter Metternich 01.02.2026, 12:00 Uhr

i Die Leiterin der Sozialstation „Kannenbäckerland“, Schwester Marga Weins (Bildmitte mit Brille) zeigt sich zufrieden mit der modernen Einrichtung der Räume. Foto Ewald

Einiges ist geschehen im Februar 1976. Wir haben im Archiv geblättert und wichtige Nachrichten zusammengetragen. Können Sie sich noch an die Ereignisse vor 50 Jahren erinnern, waren Sie vielleicht sogar dabei?

Auch vor 50 Jahren hat unsere Zeitung über die wichtigen Ereignisse aus dem Westerwald berichtet. Wir haben wieder im Archiv geblättert und fünf besondere Nachrichten herausgesucht.2. FebruarAls die Gemeinden Niederdreisbach (Kreis Altenkirchen) und Lautzenbrücken (Westerwaldkreis) in der Berliner Kongresshalle die Auszeichnungen beim Wettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden“ entgegennehmen, schallt es von den Zuschauerplätzen ...







