Westerwälder Wochenendkolumne Eine rührende Geschichte und wunderbare Maroni Markus Müller 06.11.2026, 16:00 Uhr

i Nach dem Rösten in einer speziellen Maroni-Röstpfanne mit Löchern schmeckten die dicken Westerwälder Esskastanien vorzüglich. Markus Müller

Markus Müller erzählt von einer rührenden Nachricht an unsere Zeitung über einen verstorbenen Hund. In seiner vergangenen Kolumne hatte er eine kleine herbstliche Kostprobe angekündigt. Jetzt lässt er seine Leser wissen, was daraus geworden ist.

Vor Kurzem erreichte die Redaktion eine kurze Nachricht von Thomas Görg aus Dernbach, in der er eine wunderschöne kleine Geschichte erzählt und auch Bilder beifügt, die ich Ihnen, liebe Leser, nicht vorenthalten möchte: „Nachdem unser Hund Barney Anfang des Jahres leider im Alter von 15 Jahren gestorben ist, haben meine Frau und ich beschlossen, uns aus Altersgründen keinen neuen Hund mehr anzuschaffen.







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